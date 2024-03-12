هيفوتك كتير لو متبعتهاش .. تردد قناة أون دراما 2024 عبر نايل سات وعرب سات
يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة أون دراما،والجدير بالذكر أن قناة أون دراما قناة رائعة في عرض باقه كبيره ومتنوعه من المسلسلات والبرامج التلفزيونيه العالميه والعربيه،وتعمل القناة على تقديم افضل باقة واسعة من المحتويات الترفيهية للجمهور،حيث ان القناة تعرض مسلسلاتها وبرامجها بجوده عاليه وبصوت نقي، وسنذكر في السطور القادمة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع:
تردد قناة أون دراما
قناة أون دراما قناه مميزه جدا لمحبين الدراما العربيه،و الجدير بالذكر انها تعرض باقة كبيرة من البرامج الدرامية والمسلسلات المختلفة، ومن انواع المسلسلات التي تعرضها هي مسلسلات رومانسيه ودراما إجتماعية ومسلسلات الأثارة والدراما التاريخية،حيث هذه النوعيه من القنوات يشاهدها المتابع للتسلية وقضاء أوقات ترفيهية،وبالتحديد في شهر رمضان المبارك 2024، ومن أهم الأعمال التي تبثها قناة أون دراما مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن، وسنذكر في السطور القادمة تردد القناة:
تردد قناة اون دراما علي النايل سات
- التردد: 11861
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطا: 5/6
- الجوده: hd
تردد قناة اون دراما علي عرب سات
- التردد: 12379
- الاستقطاب: افقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطا: 5/6
الاعمال الدرامية على قناة اون دراما في رمضان 2024
قناه اون دراما قناه مفضله من قبل المشاهدين لانهم يستمتعون بالمحتوى الفريد والترفيهي والمثير للاهتمام،والجدير بالذكر ان قناه اون دراما تقدم باقه متنوعه من البرامج والمسلسلات الرمضانيه الرائعه والجميله وتحقق دائما نسب مشاهدة عاليه، ومن الاعمال التي تقدمها القناه هي كالتالي:
- المسلسل الاول هو مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.
- المسلسل الثاني مسلسل صيد العقارب.
- المسلسل الثالث هو مسلسل مسار اجباري.
- المسلسل الرابع مسلسل صدفة.
- المسلسل الخامس مسلسل امبراطوريه ميم.
- المسلسل السادس مسلسل المعلم.