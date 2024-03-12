هيفوتك كتير لو متبعتهاش .. تردد قناة أون دراما 2024 عبر نايل سات وعرب سات

يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة أون دراما،والجدير بالذكر أن قناة أون دراما قناة رائعة في عرض باقه كبيره ومتنوعه من المسلسلات والبرامج التلفزيونيه العالميه والعربيه،وتعمل القناة على تقديم افضل باقة واسعة من المحتويات الترفيهية للجمهور،حيث ان القناة تعرض مسلسلاتها وبرامجها بجوده عاليه وبصوت نقي، وسنذكر في السطور القادمة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع:

تردد قناة أون دراما

قناة أون دراما قناه مميزه جدا لمحبين الدراما العربيه،و الجدير بالذكر انها تعرض باقة كبيرة من البرامج الدرامية والمسلسلات المختلفة، ومن انواع المسلسلات التي تعرضها هي مسلسلات رومانسيه ودراما إجتماعية ومسلسلات الأثارة والدراما التاريخية،حيث هذه النوعيه من القنوات يشاهدها المتابع للتسلية وقضاء أوقات ترفيهية،وبالتحديد في شهر رمضان المبارك 2024، ومن أهم الأعمال التي تبثها قناة أون دراما مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن، وسنذكر في السطور القادمة تردد القناة:

تردد قناة اون دراما علي النايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: 5/6

الجوده: hd

تردد قناة اون دراما علي عرب سات

التردد: 12379

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: 5/6

الاعمال الدرامية على قناة اون دراما في رمضان 2024

قناه اون دراما قناه مفضله من قبل المشاهدين لانهم يستمتعون بالمحتوى الفريد والترفيهي والمثير للاهتمام،والجدير بالذكر ان قناه اون دراما تقدم باقه متنوعه من البرامج والمسلسلات الرمضانيه الرائعه والجميله وتحقق دائما نسب مشاهدة عاليه، ومن الاعمال التي تقدمها القناه هي كالتالي: