اسمك هتلاقيه هنا.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجهة التي تتولى الإشراف على هذا الدعم أنه خلال الساعات القادمة سوف تقوم بالإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، وذلك لكي يتوفر الدعم للمواطن المستحق في بداية شهر رمضان الكريم ، خاصة لكون هذا الدعم الهدف الأساسي من إطلاقه هو مساعدة المواطن العراقي الذي تتوفر به الشروط على مواجهة صعوبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار وكذلك الأوضاع الصعبة التي حدثت في العراق في الحقبة الزمنية الاخيرة والتي أثرت على مواطنيها وجعلت خط الفقر يقع عند معدل 31.7%.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يمكن معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 بشكل إلكتروني وذلك لأن وزارة العمل العراقية وفرت خدمة القدرة على الاستعلام بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

من الصفحة الرئيسية للموقع يتم تحديد خيار الرعاية الاجتماعية.

ومن ضمن الخدمات التي تظهر بخصوص هذا الدعم يتم النقر على كلمة استعلام

إدخال البيانات التي يحتاج إليها الموقع والتي تتمثل في رقم بطاقة الرقم القومي للمتقدم والاسم رباعي.

مراجعة البيانات مرة ثانية والنقر على كلمة إستعلام.

سوف تظهر النتيجة أمام المستخدم.

متاح تنزيل كشوفات المقبولين في الرعاية الاجتماعية من خلال موقع مظلتي في صورة ملفات pdf على الجهاز المستخدم في عملية الاستعلام.

شروط استحقاق الرعاية الإجتماعية

مثل هذه النوع من برامج الدعم العراقية الهدف منها مساعدة الفئات الفقيرة، لذا تم وضع متطلبات ومعايير يجب أن تتوفر في المتقدم، وتتمثل هذه المتطلبات في الآتى:

المتقدم يكون عراقي الأصل.

إقامته داخل العراق تكون بشكل مستمر.

أن يكون من الفئات الفقيرة والتي لا تمتلك دخل شهري ثابت.

عدم امتلاك عقارات بإسم المتقدم.

ألا يكون المتقدم يوجد باسمه سجل أو نشاط تجاري.

موعد ظهور أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

بالإسهام في توفير كافة التفاصيل نحيطكم علمًا بموعد الإعلان عن الأسماء، حيث أن هناك أكثر من ربع مليون شخص عراقي ينتظرون موعد ظهور قائمة الأسماء والتي تم التأكيد أنها ستظهر عبر موقع منصة مظلتي خلال الأسبوع الحالي من شهر يناير 2024، وبالتالي سوف يتمكن المواطنين من صرف الدعم أو الراتب الذي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وقد أكدت الوزارة أن الأشخاص المتقدمين للدعم لابد أن تتوفر بهم جميع الشروط المعلن عنها حيث لابد ألا يتعدى عمر الرجل 60 عام ولا يزيد عمر المرأة عن 55 عام.