مواعيد عرض واعادة مسلسل العتاولة بطولة احمد السقا في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

بدأت الأيام الأولى من شهر رمضان بترقب كبير من قِبل الجمهور الذي يتطلع إلى مواعيد عرض المسلسلات التلفزيونية ومن بين هذه المسلسلات يبرز اهتمام الكثيرين بمعرفة موعد عرض مسلسل العتاولة الذي يقوم ببطولته كل من أحمد السقا وطارق لطفي خاصة بعد بدء عرض حلقات المسلسلات الأخرى تعتبر عودة ثنائي النجوم أحمد السقا وطارق لطفي في مسلسل العتاولة حدثا مهما حيث يجتمعان مرة أخرى بعد مرور 18 عاما على تعاونهما السينمائي الأول. كانت أولى تجاربهما معا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي عرض في عام 1998 ومن ثم جمعتهما الشاشة الكبيرة مرة أخرى في فيلم العشق والهوى عام 2006.

مواعيد عرض واعادة مسلسل العتاولة

منذ بداية شهر رمضان المبارك ينتظر الكثيرون عرض مسلسل العتاولة بفارغ الصبر الذي يأتي بطولة كل من أحمد السقا وطارق لطفي وذلك على شاشات قنوات MBC مصر يعرض مسلسل العتاولة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة MBC مصر مع إعادة الحلقة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل ليتاح للمشاهدين فرصة متابعة الأحداث في حال فاتتهم الحلقة الأصلية أما على قناة MBC مصر 2 فيعرض المسلسل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا وتعاد الحلقة في تمام الساعة الثالثة عصرا من اليوم التالي مما يتيح للمشاهدين الفرصة لمتابعة العمل في حال فاتتهم البث الأصلي ولمن يفضلون مشاهدة المسلسلات عبر الإنترنت فإنه بإمكانهم متابعة مسلسل العتاولة على منصة شاهد حيث يكون متاحا للمشاهدة في أي وقت ومن أي مكان بمجرد الولوج إلى المنصة.

قصة مسلسل العتاولة

يدور مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية حيث يتميز سكانها بطابعهم الفريد وأسلوبهم اللغوي الخاص واللهجة المميزة التي يتحلىون بها يجسد النجم أحمد السقا دور نصار شخصية تراجيدية تمر بتجارب حياتية مليئة بالصعود والهبوط يتميز نصار بحبه للحياة ومحاولته المستميتة للحفاظ على التفاؤل والإيجابية رغم التحديات التي تواجهه يتعرض لظروف قاسية ومواقف صعبة، ومع ذلك يظل عزيزا على نفسه ويتعامل بكل إيجابية مع ما يواجهه من صعوبات حتى يأتي يوم تتغير فيه حياته بشكل كبير.