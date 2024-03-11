الرسمي … موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني .. ورد محمد رمضان على تويتر

حالة من الترقب بالايام الماضية عقب اعلان محمد رمضان عدم مشاركة في دراما رمضان 2024، واعلن خروج مسلسل جعفر العمدة من سباق رمضان، واكد ان عرضة سيكون في العام القادم، وبات الكثير يتسأل من اجل معرفة هل سيكون هناك جزء قادم ام اكتفي النجم بالموسم الاول ونجاحة ولكن خلال نهاية المسلسل اعلن محمد سامي عن جزء ثاني.

ومن خلال المقال التالي نعمل علي عرض كافة التفاصيل الخاصة بموعد عرض الموسم الثاني من مسلسل جعفر العمدة، نظرًا لارتفاع كل مؤشرات البحث على جوجل، بغرض متابعة تفاصيل العرض المنتظر للمسلسل بعد الشائعات التي تم تداولها حول عودة الجزء الثاني.

موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

مسلسل “جعفر العمدة” هو واحد من المسلسلات المصرية المرتقبة التي ينتظرها الجميع بأن تُعرض في موسم رمضان الحالي على قناة دي إم سي.

تم الترويج مؤخراً عن وجود موسم ثاني للمسلسل، لكن الفنان محمد رمضان نفى هذه الشائعات عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.

أكد أنه لم يشارك في أي عمل على القناة هذا الموسم وأنه لا يوجد موسم ثانٍ لـ”جعفر العمدة” هذا العام.

قناة دي إم سي أعلنت أيضاً عدم تعاونها مع الفنان محمد رمضان في أي عمل هذا الموسم، كما أكدت خطة عرض مسلسلاتها لهذا العام.