رامز جاب من الآخر وسر الكالون في السيفون.. بكلمة سر وغرفة زجاج رامز جلال يحرج كل من الفنان أحمد السقا وباسم سمرة

في برنامجه الجديد بعنوان “رامز جاب من الآخر”، قام اليوم الفنان رامز جلال بكشف تفاصيل البرنامج والذي يعد مقلب داخل مقلب، حيث استضاف رامز في أولى حلقات البرنامج بطلين يعانيان من أزمة قديمة، وهما الفنان أحمد السقا وباسم سمرة، والذين تم استدعاؤهما للمشاركة في برنامج الأسئلة “رامز وورلد” دون علمهم بوجود بعضهما البعض، وخلال المقابلة مع السقا سأل رامز السقا: “من هو الأفضل بينك وبين باسم سمرة؟” وقد السؤال الذي أضحك السقا.

سر من مسلسل العتاولة في رامز جاب من الآخر

وفي المقابلة مع باسم سمرة، قال رامز: “أنت اشتغلت في العتاولة، السقا جايبك عشان يكسر السم بتاعك، وأنت قلت إن نيللي كريم اتعلمت منك التمثيل”، فرد باسم عليه قائلاً: “أيوه نيللي اتعلمت مني بالفعل وأنا قلت كده، بس برضه مش عارف قلت كده إزاي”.

السقا وسمرة “الكالون في السيفون”

ثم دخل رامز الثنائي إلى غرفة زجاجية للتصوير، وكشف عن كلمة السر التي هي “الكالون في السيفون”، وقام الثنائي بترديد الكلمة وسقطا داخل المقلب، وبدأ برنامج “رامز جاب من الآخر”.

تضمن برومو البرنامج بداية قوية ومليئة بالإثارة والغموض، وأظهر أيضًا ظهور حيوانات مخيفة وتفاصيل المقلب الذي سيشارك فيه نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي.

مواعيد عرض برنامج رامز جاب من الآخر

من ويتم عرض برنامج رامز جلال الجديد ( رامز جاب من الآخر ) خلال شهر رمضان لعام 2024 والذي بدأت اليوم أولى أيامه، عقب الإفطار مباشرة وتحديداً في تمام الساعة السادسة من مساء كل يوم بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة إم بي سي مصر.

كما شهدت أولى حلقات رامز جاب من الآخر اليوم حالة من الألفة والمحبة والإنسجام بين كل من الفنان أحمد السقا وباسم سمرة كأول ضحايا لرامز جلال، وذلك بعد فترة من الخلاف السابق بينهم حيث أنهم بالفعل قطّعوا بعض على السوشيال خلال الفترة الماضية، ليعود الود مع مسلسل العتاولة الذي يجمع بينهما ويعرض حاليا مع دراما رمضان، كما سيشهد برنامج رامز ثنائيات في الضحايا ومتوقع أن تجمع حلقة واحدة بين كل من محمود عبد المنعم كهربا وعبد الله السعيد كضحايا ببرنامج رامز جلال في رمضان 2024.

وتعد النسخة الأخيرة من برنامج رامز جلال هي واحدة من سلسلة برامج المقالب الشهيرة لرامز جلال، والتي بدأها منذ 14 عام وتحديداً في 2010 ببرنامج رامز قلب الأسد، حيث كان يقدم قبها برنامج رامز حول العام لموسمين فقط، وعقب نجاح فكرة المقالب إستمر رامز على نفس النهج مقدما 15 مقلب متنوع من تلك السلسة المميزة والتي أصبحت سمة له ينتظرها الملايين كل عام.