مرة ضحك وكمان جوائز خطيرة.. اشترك الحين فـ فوازير غازي الذيابي رمضان 2024/1445 عبر سناب شات

عندما يتعلق الأمر بالبرامج التلفزيونية الشهيرة، فإن برنامج “فوازير غازي الذيابي” يعتبر واحدًا من أبرز البرامج التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، وبالفعل، بدأ الموسم الرابع من هذا البرنامج الشهير بتوقعات عالية وترقب كبير من قبل الجمهور، وذلك بفضل المفاجآت والجوائز القيمة التي يقدمها.

أرقام مسابقة فوازير غازي الذيابي

يمكنك المشاركة في مسابقة فوازير غازي الذيابي عن طريق الاتصال بالأرقام التالية:

STC 0535527889. موبايلي 0544023046. زين 0592732536.

ما هي جوائز فوازير غازي الذيابي

سيكون هناك 20 سيارة لكزس من آخر الإصدارات كجوائز في الموسم الرابع الذي سيبدأ في شهر رمضان الحالي.

حساب سناب شات للاشتراك في مسابقة غازي الذيابي

(ghazzi24)

في هذا الموسم الرابع، قررت إدارة البرنامج تقديم جوائز استثنائية للفائزين، حيث تم الإعلان عن توزيع 20 سيارة لكزس آخر موديل كجوائز للفائزين، إن هذا الإعلان لم يكن سوى بداية الكشف عن المفاجآت التي تنتظر الجمهور في الحلقات القادمة.

الحلقة الأولى من الموسم الرابع

وفي الحلقة الأولى من الموسم الرابع، كانت الحماسة والتشويق على أشدهما، تم الإعلان خلالها عن سحب 6 أشخاص من الهاشتاق لدخول معنا في صراع الجوائز، حيث سيحصل هؤلاء الفائزين على فرصة الفوز بواحدة من السيارات الفاخرة.

شروط الاشتراك في مسابقة غازي الذيابي

ولكن ما هي الشروط التي يجب على المشاركين تحقيقها؟ يجب أن يكونوا متابعين لحسابات “غازي الذيابي” و”دخون الإمارات” على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “إنستجرام”، كما يجب عليهم المشاركة في الهاشتاق المخصص للمسابقة.

ضيوف الحلقة الأولى النجمين المميزين : – الشاعر العملاق القطري صالح النشيرا @saleh_neshaira

– الشاعر العملاق السعودي عبدالمجيد الذيابي@Sh96F #فوازير_غازي_الذيابي1 حيّاهم الله في بيتهم الثاني 🤍 pic.twitter.com/Yzb6RrD4Bl — غازي الذيابي (@gazzi_24) March 11, 2024

ضيوف الحلقة الأولى من مسابقة غازي الذيابي

ضيوف الحلقة الأولى النجمين المميزين :

الشاعر العملاق القطري صالح النشيرا @saleh_neshaira

الشاعر العملاق السعودي عبدالمجيد الذيابي

من خلال هذه الجوائز الرائعة والمفاجآت المثيرة، سوف يظهر برنامج “فوازير غازي الذيابي” تفانيه في تقديم تجربة مميزة للمشاهدين، ويعد بتقديم حلقات مثيرة مليئة بالتشويق والإثارة، فلنبقى على اطلاع على المزيد من الفوازير والمفاجآت التي تنتظرنا خلال متابعتنا لهذا الموسم المثير.