” علشان تلحق تجهز ورقك “.. الأعلان عن موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والاوراق المطلوبة للتقديم

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم، بعد الإعلان من قبل معهد ضباط الصف المعلمين عن استقبال دفعة جديدة خلال شهر مارس أو أبريل لم يتم التحديد بعد، فالكثير من الأشخاص الراغبين في الإلتحاق بالمعهد والاستمتاع بـ المميزات المتوفرة فيه يبحثون عن الموعد المخصص للتقديم وما هي الأوراق المطلوبة حتى يتم تقديم ملفات جميع الطلاب.

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024

‏على الرغم من أن وزارة الدفاع المسؤولة عن تحديد موعد استقبال ملفات الطلاب في معهد ضباط الصف المعلمين لعام 2024، ولكنها حتى الآن لم تقوم بتحديد موعد معين ولكن في الأعوام السابقة كان يتم فتح باب التقديم في شهر مارس أو أبريل، ولكن المعهد قام بوضع مجموعة من الشروط لابد أن تتوفر في الطلاب المتقدمين للإلتحاق بالمعهد وهي:

‏أن يكون الشخص المتقدم للإلتحاق بالمعهد حامل للجنسية المصرية ويقيم في جمهورية مصر العربية.

‏أن يمتلك الشخص المتقدم مواصفات جيدة وتكون سمعته طيبة.

‏أن يتراوح عمر المتقدم للإلتحاق بالمعهد من 15 عام وحتى 25 عام لا يزيد عن ذلك.

‏من أهم الشروط هو أن يجتاز الطالب المتقدم جميع الإختبارات سواء الإختبارات الجسدية أو الطبية أو الرياضية.

‏أن يكون الشخص المتقدم للالتحاق بالمعهد غير متزوج ويكون على علم بأنه غير مسموح له بالزواج خلال فترة التدريب داخل المعهد.

‏ الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024

‏لجميع الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالمعهد لابد أن يتم تقديم مجموعة من الأوراق وهي: