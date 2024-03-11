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” علشان تلحق تجهز ورقك “.. الأعلان عن موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والاوراق المطلوبة للتقديم
موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024
موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم، بعد الإعلان من قبل معهد ضباط الصف المعلمين عن استقبال دفعة جديدة خلال شهر مارس أو أبريل لم يتم التحديد بعد، فالكثير من الأشخاص الراغبين في الإلتحاق بالمعهد والاستمتاع بـ المميزات المتوفرة فيه يبحثون عن الموعد المخصص للتقديم وما هي الأوراق المطلوبة حتى يتم تقديم ملفات جميع الطلاب.
موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024
على الرغم من أن وزارة الدفاع المسؤولة عن تحديد موعد استقبال ملفات الطلاب في معهد ضباط الصف المعلمين لعام 2024، ولكنها حتى الآن لم تقوم بتحديد موعد معين ولكن في الأعوام السابقة كان يتم فتح باب التقديم في شهر مارس أو أبريل، ولكن المعهد قام بوضع مجموعة من الشروط لابد أن تتوفر في الطلاب المتقدمين للإلتحاق بالمعهد وهي:
- أن يكون الشخص المتقدم للإلتحاق بالمعهد حامل للجنسية المصرية ويقيم في جمهورية مصر العربية.
- أن يمتلك الشخص المتقدم مواصفات جيدة وتكون سمعته طيبة.
- أن يتراوح عمر المتقدم للإلتحاق بالمعهد من 15 عام وحتى 25 عام لا يزيد عن ذلك.
- من أهم الشروط هو أن يجتاز الطالب المتقدم جميع الإختبارات سواء الإختبارات الجسدية أو الطبية أو الرياضية.
- أن يكون الشخص المتقدم للالتحاق بالمعهد غير متزوج ويكون على علم بأنه غير مسموح له بالزواج خلال فترة التدريب داخل المعهد.
الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024
لجميع الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالمعهد لابد أن يتم تقديم مجموعة من الأوراق وهي:
- ملف أوراق التقديم ويحصل عليه الطالب من المنطقة الخاصة بالتجنيد الخاصة بمحل إقامته.
- تقديم صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بالطالب وتكون سارية.
- استخراج شهادة ميلاد حديثة بتاريخ العام.
- تقديم صورة من المؤهل الدراسي الخاص بالشهادة الإعدادية مختومة ويجب التنويه أنه يتم طلب الشهادة الاصلية في حالة الإلتحاق بالمعهد.
- استخراج الفيش الخاص بالطالب وتقديم صورتين منه.
- تقديم قيد عائلي حديث الاستخراج وتجهيز صورتين منه.
- تقديم الموقف من الخدمة العسكرية سواء الإعفاء أو التأجيل.
- تقديم موافقة ولي الأمر، وشهادة تؤكد على سلوك الطالب الجيد.