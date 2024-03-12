ألذ من اي كيكة عملتيها..طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشربات كيكة جديدة الذ من اي كيك ممكن تعمليه

تبحث العديد من الأمهات وربات المنزل عن طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشربات لإسعاد الأولاد بالمنازل والزوج عن طريق تحضير تلك الكيكة الذيذة التي تتميز بالطعم القوي والفوائد الكثيرة لما تحتويه تلك الكيكة الذيذة من مكونات، حيث تتكون تلك الكيكة من الدقيق والبيض والسكر والباكينج بودر والزبادي والفانيليا والشربات، وكما هو معروف فان البيض يحتوي علي فوائد عديدة جداً للجسم وكذلك الزبادي

طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشربات

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشربات حيث تتكون تلك الكيكة من 2 كوب دقيق، و 3/4 كوب سكر و معلقة كبيرة من الباكينج بودر و 2 بيض وكوب لبن زبادي طبيعي ومعلقة صغيرة من الفانيليا وكوب شربات وتندمج كل تلك المكونات معاً لتعطي تلك الكيكة الذيذة واليك طريقة التحضير:

نقوم بخفق الزبادي والسكر معاً جيداً ونقوم بعدها باضافة البيض والفانليا.

نقوم باضافة الدقيق مع البيكنج بودر ونخلطهم معاً في أتجاه واحد ونقوم بصبه في صينية أو قالب وسط مدهون بالزبدة من جميع النواحي.

نقوم بوضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة ونتركه حتي ينضج.

نقوم بأخراج الصينية من الفرن ونقوم باضافة الشربات عليها ونتركها قليلاً.

نقوم بتقطيع الكيكة وتقديمها.

طريقة تحضير الشربات للكيكة

تلك الكيكة غنية بالعديد من الفوائد والفيتامينات الضرورية للجسم ونقوم بوضع الشربات عليها بعد أن يتم عمله بطريقة معينة وهي:

نضع الماء والسكر وبعض من قشر البرتقال علي النار حتي يغلي.

نقوم باضافة عصير البرتقال والليمون الي الشربات.

سر نجاح كيك الزبادي بالشربات

هناك عدة عوامل تساهم في نجاح كيك الزبادي بالشربات ومن أهمها: