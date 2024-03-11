اسهل طريقة لتحضير عجينة القطايف زي المحلات ومقرمشة

من منا لا يحب القطايف تلك الحلوى الرمضانية اللذيذة التي دائما ما تتواجد علي موائدنا في الشهر الفضيل لكن ماذا لو أخبرتكم أنه بإمكانكم تحضير عجينة القطايف في المنزل بنفس جودة المحلات وربما أفضل في هذا المقال، سنشارككم طريقة تحضير عجينة القطايف بطريقة سهلة وبسيطة، مع بعض النصائح للحصول على عجينة مقرمشة وشهية.

مكونات عجينة القطايف

2 كوب دقيق

1/2 كوب سميد ناعم

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

3 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

طريقة تحضير عجينة القطايف

في وعاء كبير، نخلط الدقيق، السميد، الخميرة، السكر والملح. نضيف الماء الدافئ تدريجياً مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. نغطي العجينة بقطعة قماش نظيفة ونتركها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها. بعد تخمير العجينة، نضيف زيت نباتي ونخلط جيداً. نسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. نسكب كمية قليلة من العجينة في المقلاة ونوزعها بشكل دائري رفيع. نترك القطايف على النار حتى تظهر ثقوب على سطحها، ثم نقلبها على الوجه الآخر حتى تصبح ذهبية اللون.نكرر العملية مع باقي العجينة. نقدم القطايف ساخنة مع الحشوة المفضلة لديكم مثل الجوز، القشطة، العسل أو القطر.

نصائح للحصول على عجينة قطايف مقرمشة: