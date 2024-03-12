اذكــر أقوي دعاء اليوم الثاني من رمضان || دعاء ثاني يوم رمضان مستحب عن الرسول يطهر القلوب ويزكي النفوس

يبحث جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم عن دعاء اليوم الثاني من رمضان، تقربا وتضرعا لله في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي جعله الله أفضل شهور العام وخصه الله سبحانه وتعالى لينزل فيه القرآن الكريم على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد، شهر رمضان هو شهر الخير والكرامات، شهر الفضل والإحسان، شهر فيه ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر، هذا الشهر الكريم الذي ينظر الله فيه إلى عباده التائبين المستضعفين، فيتوب عليهم، ويغفر لهم خطاياهم.

دعاء اليوم الثاني من رمضان

شهر رمضان هو شهر مغفرة للذنوب، فقد قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، من صام رمضان إيماناً واحتسابا لوجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه، فالهدف من الصوم في شهر رمضان هو التقوى، وذلك عن طريق التقرب من الله، والابتعاد عن المعاصي، واستشعار مراقبة الله في السر والعلن، فالصوم عبادة بين العبد وربه، وما أجمل أن تكون العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تكون هذه العلاقة عامرة بذكر الله، والدعاء والتقرب من مرضاة الله، ومن أفضل الأدعية التي يجب أن ترددها، دعاء اليوم الثاني من رمضان، كالآتي:

اَللّهُمَّ اَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَاثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ.

«اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به على مصائب الدنيا».

اللّـهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قيامَ الْقائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، وَهَبْ لى جُرْمي فيهِ يا اِلـهَ الْعالَمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنْ الُْمجْرِمينَ.

“اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.”

“اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.”

“اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.”

اَللّهُمَّ لاتُؤاخِذْني فيهِ بالْعَثَراتِ، وَاَقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضًا لِلْبَلايا وَالأفاتِ بِعزَّتِكَ ياعِزَّ المُسْلمينَ. اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بِانابَةِ المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ ياأمانَ الخائفينَ.

اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ.

اَللّهُمَّ اهدِني فيهِ لِصالِحِ الأعْمالِ، وَاقضِ لي فيهِ الحوائِجَ وَالآمالِ يا مَنْ لا يَحتاجُ إلى التَّفسيرِ وَالسُّؤالِ، يا عالِمًا بِما في صُدُورِ العالمينَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآله الطّاهرينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ. اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

افضل ادعية اليوم الثاني من رمضان

إن من أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى، هو شهر رمضان، شهر تفتح فيه الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتتضاعف فيه الحسنات، شهر يجود الله فيه على عبادة بمضاعفة الأجر، وأمر الناس بصيامه، وأخبر نبيه الكريم، أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أمر الله فيه عباده بالتوبة النصوحة، والنهي عن المنكر، والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، ومجاهدة النفس على ترك المعاصي، من أجل مرضاة الله عز وجل، والإكثار من الدعاء، ومن أفضل الأدعية، دعاء اليوم الثاني من رمضان كالآتي: