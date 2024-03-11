اظبط الاريل : تردد قنوات mbc تحديث رمضان 2024 وشاهد مسلسلات رمضان بجودة HD
تردد قنوات mbc تحديث رمضان 2024
تردد قنوات mbc تحديث رمضان 2024، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من اجل معرفة ترددات قنوات ام بي سي والتي تعد من اهم القنوات الفضائية الحاصلة علي حقوق العديد من الاعمال الدرامية وايضا البرامج، وبدأ البحث من قبل الكثير من متابعي الاعمال في رمضان عن تردد قنوات mbc ولذلك من خلال المقال التالي نعمل علي توفير التردد الخاصة بالقنوات السعودية .
وتعتبر قنوات mbc من أهم القنوات التي تُعرض العديد من المسلسلات في شهر رمضان، وتقدم mbc مجموعة متنوعة من المسلسلات المصرية والعربية بأعلى جودة، مما دفع الكثيرين للبحث عن تردد القناة لمتابعة الأعمال والبرامج التي تُعتبر وسيلة تسلية لهم خلال الشهر الفضيل.
تردد قنوات mbc تحديث رمضان 2024
من خلال البشرطة المتكررة من العديد من الأشخاص حول تردد قنوات mbc على جميع الأقمار الصناعية، تم الإعلان عن التردد الرسمي للقناة من قبل إدارتها لتسهيل الوصول إليه وضبطه، تم نشر البيانات الخاصة بالتردد على الصفحة الرسمية للقناة على مختلف المواقع الإلكترونية.
تردد قناة MBC1 على نايل سات
- القناة: MBC1
- التردد: 11559
- معامل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
تردد قناة MBC2
- القناة: MBC2
- التردد: 12284
- معامل الترميز: 27500
- معامل الترميز: عمودي
تردد قناة إم بي سي مصر 2
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11823.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة MBC Drama على نايل سات
- القناة MBC Drama
- التردد: 11276
- معامل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة MBC4
- القناة MBC4
- التردد: 11559
- معامل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
تردد قناة MBC Bollywood
- القناة: MBC Bollywood
- التردد: 12284
- معامل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
تردد قناة MBC Action
- القناة: MBC Action
- التردد: 12467
- معامل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: عمودي
تردد قناة ام بي سي مصر 1
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12015.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل الترميز: 27500.
مسلسلات رمضان على mbc
- مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز.
- مسلسل حق عرب لأحمد العوضي.
- مسلسل المعلم لمصطفى شعبان.
- مسلسل ألف ليلة وليلة، لياسر جلال، ونور اللبنانية.
- مسلسل بدون مقابل لهاني رمزي.
- مسلسل الأفوكادو لمي عمر.
- مسلسل سر إلهي لروجينا.
- مسلسل مسار إجباري لاحمد داش.
- مسلسل جري الوحوش لنضال الشافعي.
- مسلسل إمبراطورية ميم لخالد النبوي.
- مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن لأحمد مكي.
- مسلسل فراولة لنيللي كريم.