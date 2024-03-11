مواعيد عرض مسلسل كوبرا الساعة كام ؟؟ مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام على mbc

مواعيد عرض مسلسل كوبرا الساعة كام، يتوق العديد من الناس لمتابعة أعمال ممثليهم المفضلين، ومن بين المسلسلات البارزة في موسم رمضان 2024 هو مسلسل “كوبرا” بطولة النجم محمد إمام لذلك، يتساءل الكثيرون عن مواعيد عرض الحلقات على قناة mbc الأولى، خاصة أن المسلسل يتألف من 15 حلقة.

مواعيد عرض مسلسل كوبرا الساعة كام

يتساءلون في أي أيام من شهر رمضان سيتم عرض المسلسل، وكذلك عن القنوات الناقلة، في سياق الحديث عن جدول عرض مسلسل “كوبرا 2024” على قناة إم بي سي، من المقرر أن يتم نقل الحلقة الأولى من المسلسل يوم الاثنين الموافق 11 مارس في الساعة الثامنة مساءً، سيتم عرض المسلسل أيضًا على منصة شاهد، يتألف المسلسل من 15 حلقة وسيتم بثه على قنوات إم بي سي مصر وإم بي سي دراما.

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام على mbc

تتناول أحداث مسلسل “كوبرا” بطولة محمد إمام، قصة درامية شعبية مع بعض الكوميديا والحركة، يشارك في بطولته هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل، يعود محمد إمام بعد غياب لمدة عامين إلى الدراما الرمضانية، حيث كان آخر عمل له هو مسلسل “النمر” الذي عُرض في رمضان 2021.