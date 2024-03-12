تردد قناة MBC Egypt ام بي سي مصر وتابع أقوى المسلسلات في رمضان 2024/1445

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة تردد قناة ام بي سي مصر وذلك لمتابعة مسلسلات رمضان الجديدة، حيث قامت إدارة القناة بالتصريح عن بثها لمجموعة من المسلسلات الشيقة خلال الشهر المبارك، إذ يمكنكم متابعة مسلسل “المداح” الجزء الرابع إلى جانب برنامج “رامز جاب من الآخر” الذي يفاجئنا كل عام بمحتوى جديد من البرنامج، لذلك تعد تلك القناة من أبرز القنوات التلفزيونية التي يتم البحث عنها بكثرة خلال الفترة الحالية، من خلال مقالنا اليوم نوفر لكم ترددها الجديد.

تردد قناة ام بي سي مصر 2024

تتميز قناة ام بي سي مصر ببثها لمسلسلات حصرية وشهيرة مجانًا وبجودة عالية، حيث تضم مجموعة متنوعة من المسلسلات الرمضانية التي ينتظرها المشاهدون في كل عام في ذات الوقت للاستمتاع بمشاهدة الدراما المصرية، إذ تقوم بعرض مسلسلات كوميدية ومرعبة ودرامية إضافةً إلى السير الذاتية للعديد من الشخصيات التاريخية، كما أنها تتميز بإعادة حلقات المسلسل في اليوم التالي قبل الإفطار، فيما أدناه نوفر لكم تردد القناة الجديد عبر الأقمار الصناعية:

تردد قناة ام بي سي مصر 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:11270

معامل تصحيح الخطأ:5/6

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

تردد قناة ام بي سي مصر 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:11470

معامل تصحيح الخطأ:5/6

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة :HD

تنزيل تردد قناة ام بي سي مصر

لمتابعة مسلسلات رمضان المفضلة لديكم عبر قناة ام بي سي مصر، قم بتحديث تردد القناة للاستمتاع بجودة عالية أثناء المشاهدة، على النحو التالي نطرح لكم خطوات تنزيل القناة على جهاز الرسيفر: