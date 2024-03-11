احجز الآن تأشيرة سائق خاص للعراقين بالسعودية + شروط الحصول عليها

يبحث كثير من العراقيين عن تواجدهم بشكل قانوني داخل السُّعُودية، حيث يمكنهم الآن التواجد بشكل قانوني عن طريق حجز تأشيرة سائق خاص التي توفرها المملكة للعراقيين بشروط، عند استكمال هذه الشروط يحصل العراقي على هذه التأشيرة ويضبح وضعه قانونيًا في المملكة، ما هذه الشروط وكيف يتم حجز تأشيرة سائق خاص هذا ما سنبينه في الأسطر القادمة.

تأشيرة سائق خاص للعراقين بالسعودية

يستطيع العراقيين حجز تأشيرة سائق خاص بالسعودية وتقنين وضعهم في المملكة بشكل رسمي، والذي أوضحت منصة مساند الخاصة بالعمالة المنزلية طريقة حصول العراقيين على رخصة خاصة، حيث قالت المنصة يمكن للعراقيين الحصول على رخصة خاصة باتباع التالي:

الدخول على منصة مساند عن طريق حساب العامل على المنصة.

اضغط على التعاقد، ومن ثم حدد نوع الخدمة.

وبهذا يمكنك الحصول على رخصة خاصة باستكمال الجراءات والتي منها تسديد رسوم تقدر 2000 ريال.

شروط الإقامة في السُّعُودية للعراقين

وضعت المملكة مجموعة من الشروط التي تتح من خلالها حصول العراقيين على رخصة خاصة تشتمل هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون عمر المتقدم للحصول على التأشيرة دون 60 عاما. أن يسدد الرسوم المطلوبة للاستخراج التأشيرة. أن يقدم كافة المستندات المطلوبة. لا يقل راتبه عن 10 ألاف ريال. أن يدخل على منصة مساند ويتابع خطوات التقديم.

عدن استكمال هذه الشروط يمكن للعراقيين الحصول على تأشيرة سائق خاص داخل المملكة العربية السُّعُودية، ويعيش داخل أراضي المملكة بشكل قانوني، كما أن الحكومة السُّعُودية أتاحت منصة مساند للعمالة المنزلية، والتي يمكن الحصول منها على جميع الخِدْمَات المقدمة من الحكومة إلى العمالة في السُّعُودية.