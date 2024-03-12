“ثبتها الان”… تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة HD

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024، من أبرز القنوات الفضائية في اليمن، حيث إنها تهدف دائما على تقديم العديد من البرامج المتنوعة التي تتمثل في البرامج الثقافية، البرامج الإخبارية والحوارية، كما أنها تعرض أبرز المسلسلات الدرامية المتنوعة التي قام بها عدد كبير من أبرز الإعلاميين والفنانين، لذلك نذكر خلال موقعنا الإخباري البديل تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية خلال السطور التالية.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024

في الأوان الأخيرة ازدادت نسب البحث من قبل العديد من الأشخاص عن تردد قناة السعيدة اليمنية 2024، التي تتميز بالعديد من برامج الحياة في كافة المجالات، لذلك حظيت القناة على العديد من المشاهدين، كما أن هذه القناة من القنوات التي تسعى دائما على عرض المحتويات الهادفة والمفيدة بأعلى كفاءة ممكنة، ويتمثل تردد القناة على كافة الأقمار الصناعية كما يلي في السطور التالية.

ما هي برامج قناة السعيدة 2024؟

تبث قناة السعيدة اليمنية العديد من البرامج الهادفة التي تتمثل بالنحو التالي:

برنامج المستقبل: ويعرض هذا البرنامج يوم الجمعة الساعة 7:00 مساء.

برنامج النساء والسلام: ويعرض هذا البرنامج يوم الأحد كل أسبوع في الساعة 8:00 مساء.

برنامج صدى الأسبوع: ويعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة 8:30 مساء.

برنامج التحدي والمواجهة: البرنامج يوم الجمعة في الساعة 1:00 ظهرا.

الكاميرا في الريف: واعرض هذا البرنامج يوم الجمعة في الساعة 9:30 مساء.

تردد قناة السعيدة الجديد 2024على الأقمار الصناعية

بناء على أهمية تردد قناة السعيدة الجديد 2024 عبر محركات البحث من قبل العديد من المواطنين، يوضح تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حتى تتمكنوا من متابعة البرامج والمسلسلات بجودة HD كما يلي:

تردد قناة السعيدة على عرب سات

التردد: 12187.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ¾.

تردد قناة السعيدة على النايل سات

التردد: 11900.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أهداف قناة السعيدة

تم تأسيس هذه القناة بهدف تقصي العديد من المقاصد والوصول إليها، لذلك فهي تسعى أن ترتقي من نفسها ومن أهداف هذه القناة: