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أنجح وأسهل طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد في عشر دقايق احسن من الجاهزه بطعم خطير
تعتبر القطايف من أشهى الحلويات التي يمكن تذوقها في المطبخ العربي، وغالبًا ما يتم اللجوء إلى شراء القطايف الجاهزة من المحلات بسبب الاعتقاد بأن تحضيرها في المنزل يكون معقدًا ومكلفًا، ولكن في الواقع، يمكنك تحضير القطايف في المنزل بسهولة وبتكلفة منخفضة لا تتجاوز 20 جنيهًا، مما يوفر لك الكثير من المال ويضمن لك جودة ونكهة رائعة وفي هذا المقال، سنقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لتحضير القطايف في المنزل بتكلفة منخفضة.
طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد
المكونات:
- كوبيبن دقيق.
- كوب سميد.
- كوبيبن لبن.
- 2 كوب ماء.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- 3 ملعقة كبيرة سكر.
- ملح.
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير، قومي بخلط الماء واللبن والدقيق والسميد والسكر والبيكنج صودا والخميرة مع بعضهم البعض. قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة سميكة.
- قومي بتغطية الوعاء واتركي العجينة تتخمر لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة، حتى يتضاعف حجمها.
- بعد أن تتخمر العجينة، قومي بإضافة رشة من الملح وقم بتحريك العجينة جيدًا.
- سخني طاسة على نار متوسطة، ثم قومي بصب العجينة تدريجيًا على شكل دوائر صغيرة باستخدام ملعقة كبيرة وقومي بتوزيع العجينة بشكل متساوي في الطاسة.
- انتظري حتى ينضج الجانب السفلي من القطايف وتصبح ذهبية اللون، ثم قومي بقلبها برفق باستخدام شوكة أو ملعقة لتنضج الجانب الآخر.
- بمجرد أن تنضج القطايف من الجهتين، قومي بنقلها إلى طبق تقديم واتركيها تبرد قليلًا.
- بعد أن تبرد القطايف قليلًا، قومي بحشوها بالزبيب وجوز الهند أو المكسرات أو بأي حشوة أخرى تفضلينها.
- قدمي القطايف وزينيها بالسكر الناعم أو رشة من القرفة إن أردت.