أنجح وأسهل طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد في عشر دقايق احسن من الجاهزه بطعم خطير

تعتبر القطايف من أشهى الحلويات التي يمكن تذوقها في المطبخ العربي، وغالبًا ما يتم اللجوء إلى شراء القطايف الجاهزة من المحلات بسبب الاعتقاد بأن تحضيرها في المنزل يكون معقدًا ومكلفًا، ولكن في الواقع، يمكنك تحضير القطايف في المنزل بسهولة وبتكلفة منخفضة لا تتجاوز 20 جنيهًا، مما يوفر لك الكثير من المال ويضمن لك جودة ونكهة رائعة وفي هذا المقال، سنقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لتحضير القطايف في المنزل بتكلفة منخفضة.

طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد

المكونات:

كوبيبن دقيق.

كوب سميد.

كوبيبن لبن.

2 كوب ماء.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

3 ملعقة كبيرة سكر.

ملح.

طريقة التحضير: