مبروك للجميع.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات والشروط

وزارة القوي العاملة التابعة إلى الحكومة المصرية صرحت بأنه تم إطلاق دعم العمالة الغير منتظمة وأن باب التقدم للتسجيل والحصول على هذا الدعم كان متاح لفترة طويلة، لذا هناك اهتمام بمعرفة طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه، خاصة لأن الوزارة قامت بتحديد معايير يجب أن تتوفر في المواطن المصري وذلك لكي يكون مستحق للحصول على هذا الدعم كنوع من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة له في الأساس.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

عملية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه عملية من حيث الخطوات والتنفيذ سهلة وبسيطة لأنها أصبحت تتم بشكل إلكتروني، من خلال الخطوات الآتية:

التوجه إلى موقع وزارة القوى العاملة المصرية.

من الصفحة الرئيسية للموقع يتم النقر على خيار دعم العمالة الغير منتظمة.

ومن ضمن الخدمات التى تظهر يقوم المستخدم بتحديد الخيار الخاص بالاستعلام عن أسماء المقبولين في الدعم.

الموقع سوف يطلب من المستخدم إدخال الرقم القومي للمتقدم والمكون من 14 رقم مع مراعاة أن تكون البطاقة سارية الصلاحية.

الضغط على كلمة استعلام.

سوف تظهر حالة الطلب من قبول أو رفض.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة

على الرغم من أن برنامج الدعم هذا تم إطلاقه من قبل رئيس جمهورية مصر العربية، إلا أن هناك متطلبات يجب أن تتوفر في المتقدم لكي يكون مستحق لهذا الدعم، وتتمثل هذه المتطلبات في تلك القائمة الآتية: