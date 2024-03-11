لعزومات سفرة رمضان الشهية...طريقة عمل بط بالبرتقال بطعم رهيب وشهي هتشرفك قدام ضيوفك

يعتبر لحم البط بالبرتقال واحدًا من الأطباق الشهية والمميزة في المطبخ، ويعتبر خيارًا رائعًا لتناول وجبة مميزة في منزلك، على الرغم من أن البعض يعتقد أن تحضير هذا الطبق قد يكون صعبًا ومعقدًا، إلا أنه بالفعل يمكن تحضيره بسهولة وبمكونات بسيطة. في هذا المقال، سنقدم لك طريقة سهلة ولذيذة لتحضير لحم البط بالبرتقال في المنزل.

طريقة عمل بط بالبرتقال لسفرة رمضان

المكونات:

بطة كاملة

بصلة كبيرة مقطعة إلى أربع قطع

2 بصلة كبيرة مفرومة

3 ثمرات جزر مقطعة شرائح

ثمرة برتقال مقشرة ومقطعة إلى فصوص

كوب عصير برتقال

2 فص ثوم مقطع شرائح

كوب مرق بط

2 ملعقة كبيرة بشر برتقال

2 ملعقة كبيرة كرفس طازج مفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة مربى البرتقال

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة روزماري طازج مفروم

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ربع ملعقة صغيرة حبهان محموس

2 ورقة غار

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير: