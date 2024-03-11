طبخ
لعزومات سفرة رمضان الشهية…طريقة عمل بط بالبرتقال بطعم رهيب وشهي هتشرفك قدام ضيوفك
يعتبر لحم البط بالبرتقال واحدًا من الأطباق الشهية والمميزة في المطبخ، ويعتبر خيارًا رائعًا لتناول وجبة مميزة في منزلك، على الرغم من أن البعض يعتقد أن تحضير هذا الطبق قد يكون صعبًا ومعقدًا، إلا أنه بالفعل يمكن تحضيره بسهولة وبمكونات بسيطة. في هذا المقال، سنقدم لك طريقة سهلة ولذيذة لتحضير لحم البط بالبرتقال في المنزل.
طريقة عمل بط بالبرتقال لسفرة رمضان
المكونات:
- بطة كاملة
- بصلة كبيرة مقطعة إلى أربع قطع
- 2 بصلة كبيرة مفرومة
- 3 ثمرات جزر مقطعة شرائح
- ثمرة برتقال مقشرة ومقطعة إلى فصوص
- كوب عصير برتقال
- 2 فص ثوم مقطع شرائح
- كوب مرق بط
- 2 ملعقة كبيرة بشر برتقال
- 2 ملعقة كبيرة كرفس طازج مفروم
- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
- 2 ملعقة كبيرة عسل أبيض
- 2 ملعقة كبيرة زيت
- 2 ملعقة كبيرة مربى البرتقال
- ملعقة كبيرة نشا
- ملعقة صغيرة روزماري طازج مفروم
- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
- ربع ملعقة صغيرة حبهان محموس
- 2 ورقة غار
- ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- في وعاء صغير، قومي بذوبان النشا في كوب من عصير البرتقال على نار متوسطة. قومي بخلطه جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا. ثم أضيفي إلى الخليط مرق البط ومربى البرتقال وقلبيهم جيدًا وارفعي الوعاء من على النار وأضيفي فصوص البرتقال إلى الصوص واتركيها جانبًا.
- وسخني الفرن على درجة حرارة عالية. في وعاء آخالخطوة 2:
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية. في وعاء آخر، ضعي البصل المفروم والثوم ونصف كوب من عصير البرتقال وبشر البرتقال والكرفس المفروم والروزماري والزنجبيل المطحون والحبهان المحموس وقليل من الملح والفلفل الأسود وقومي بتقليب المكونات جيدًا حتى تمتزج.
- قومي بحشو البطة بالخليط السابق وافتحي فتحة في البطة واملئيها بالخليط المحشو. ثم قومي بربط الفتحة بواسطة خيط طعام للحفاظ على تماسك الحشوة.
- في قدر كبير، ضعي كمية كبيرة من الماء واتركيه يغلي على نار متوسطة وأضيفي الملح والفلفل الأسود والبصلة المقطعة إلى أربع قطع والثوم السليم وورق الغار وشرائح الجزر وفصوص البرتقال ونصف كوب من العصير وقومي بتقليب المكونات جيدًا.
- أضيفي البطة إلى الماء وخليط الخضار في القدر. قومي بتغطية القدر واتركي البطة تطهى على نار هادئة لمدة تستغرق حوالي 2-3 ساعات، أو حتى تصبح البطة ناعمة ومطهوة تمامًا.
- بعد طهي البطة، قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية. في صينية فرن، قومي بوضع حزمة الكرفس في القاع.
- قومي بوضع البطة فوق حزمة الكرفس في الصينية. قومي بدهن الوجه العلوي للبطة بالزيت ثم بالصلصة ثم بالعسل.
- قومي بصب مغرفة من مرق البط في قاع الصينية. ثم ضعي الصينية في الفرن واتركيها تخبز لمدة تتراوح بين 45-60 دقيقة، أو حتى يصبح الوجه العلوي للبطة محمرًا ومقرمشًا.
- بعد انتهاء وقت الخبز، قومي بنقل البطة إلى طبق التقديم واتركيها تبرد قليلاً.
- قومي بتسخين الصوص الذي تم إعداده في الخطوة الأولى. أضيفي ملعقة صغيرة من النشا المذوب في عصير البرتقال إلى الصوص وقومي بالتحريك المستمر حتى يصبح الصوص كثيفًا قليلاً.
- قدمي لحم البط بالبرتقال على طبق الت