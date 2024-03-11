ارقام الاشتراك في مسابقة احمد العوضي “مسابقة الطرش” … اجابة سؤال مسلسل حق عرب الحلقة الاولي

ارقام الاشتراك في مسابقة احمد العوضي، أعلن الفنان أحمد العوضي عن مفاجأة رمضانية مذهلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك في سياق ترويج أحداث مسلسله حق عرب وقد أعلن العوضي عن إطلاق مسابقة بقيمة مليون ونصف جنيه موجهاً رسالة مليئة بالمحبة والتقدير لجمهوره حيث قال مليون ونص لكل إخواتي في رمضان كل سنة وأنتم طيبين يأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية ترويجية متميزة لمسلسل حق عرب حيث بدأ الفيديو الذي نشره العوضي بتقديم الشكر لجمهوره مشيراً إلى أن تيزر المسلسل قد وصلت مشاهداته إلى 8 ملايين مشاهدة بينما وصلت مشاهدات البرومو إلى أكثر من 7 ملايين مشاهدة، والأغنية التي تم تقديمها كمقدمة للمسلسل حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

ارقام الاشتراك في مسابقة احمد العوضي

أعلن الفنان أحمد العوضي، من خلال فيديو نشره على صفحته الشخصية في موقع فيس بوك عن مفاجأة مميزة لجمهوره في شهر رمضان المبارك وقدم العوضي تحية طيبة لجمهوره متمنياً لهم شهراً كريماً مليئاً بالبركات، وعبر عن شكره لثقة جمهوره، مشيراً إلى نجاح الترويج لمسلسله الجديد.

وأعلن العوضي عن إطلاق مسابقة مميزة خلال شهر رمضان، حيث أوضح أنه سيطرح سؤالاً عن كل حلقة من مسلسله بعد عرضها، وسيتم تحديد الفائزين يومياً لمدة 20 يوماً، حيث سيفوز كل فائز بجائزة قيمتها 50 ألف جنيه. وبعد ذلك، سيتم تحديد فائز واحد بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل، حيث سيحصل على جائزة نصف مليون جنيه.

تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود العوضي للتواصل مع جمهوره وتقديم الدعم لهم، وتعكس التفاعل القوي والعلاقة الوثيقة التي يحرص على بنائها مع متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.