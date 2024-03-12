مع المبدعة مايا العبسي.. رابط الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024

تهل علينا الإعلامية مايل العبسي في كل شهر رمضان ببرنامج مسابقة طائر السعيدة على قناة al saeedah-tv في تحديثه الجديد، يأتي البرنامج بجو من المعرفة والترفيه، ليجلب الفرحة إلى قلوب المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي، تجذب المسابقة العديد من المشاركين من اليمن، وتعتبر مسابقة طائر السعيدة واحدة من أكثر المسابقات شهرة في المجتمع اليمني نظرا لتناولها قضايا ثقافية ودينية، شهدت زيادة في شعبيتها في السنوات الأخيرة، مما جعلها من أفضل البرامج التي قدمتها الإعلامية مايا العبسي، ويبحث العديد من عشاق برامج المسابقات عن طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة التي تستضيفها الإعلامية مايا العبسي، والتي تعتبر واحدة من أشهر المسابقات في اليمن وتعرض في شهر رمضان، سوف نتعرف أكثر على هذه المسابقة وكيفية المشاركة ومعلومات أخرى في هذا المقال.

رابط الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024

للمشاركة في مسابقة “طائر السعيدة” التي يتم بثها على قناة السعيدة، يلزمك الدخول إلى الرابط الرسمي للمسابقة واتباع التعليمات الموجودة فيه

في البداية عليك الدخول علي موقع مسابقة طائر السعيدة.

ثم الإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة الموجود داخل الموقع..

ثم إدخال الاسم بشكل رباعي .

ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بك.

ثم تحديد المحافظة التي تسكن بها.

ثم انقر علي زر الاشتراك.

شروط الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يجب ان يجيد المتقدم اللغة العربية.

أن يكون المتقدم عربي.

أن يزيد عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يُسجل في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني لقناة السعيدة.

جوائز مسابقة طائر السعيدة

تمنح مسابقة طائر السعيدة جوائز قيمة للفائزين في المسابقة، بما في ذلك:

الهدايا المادية: من مختلف شركات الرعاة للبرنامج.

جوائز نقدية أخرى: لعدد من المتسابقين.

الجائزة الكبرى: مليون ونصف ريال يمني.

القناة الناقلة لمسابقة طائر السعيدة 2024

يمكنك متابعة المسابقة عن طريق ضبط تردد قناة السعيدة الفضائية باستخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي : نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

التردد : 11098.

تهانينا للفائز بجائزة سؤال اليوم الأول من مسابقة برنامج طائر السعيدة 6 ، عباس عبد المجيد حسين الشعوبي من صنعاء – **7704508 ، يمكنكم ايضا الفوز من خلال الإشتراك عبر الرابط https://t.co/03k2eKbzYM pic.twitter.com/NdXYByDhUR — قناة السعيدة (@AlSaeedah) March 12, 2024

إجابة حلقة اليوم

روزا مصطفى عبدالخالق

ومن أجل الاشتراك يجب اتباع الخطوات التالية :-

زيارة موقع المسابقة الرسمي.

ملء البيانات المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهاتف.

إدخال الإجابة الصحيحة للسؤال المعروض.

النقر على زر الإرسال لإتمام الاشتراك.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمشاركين أن يكونوا جزءًا من تجربة “طائر السعيدة” ويتجهون نحو الفوز في هذه المسابقة الممتعة، حيث تعزز هذه العملية البسيطة التفاعل وتشجع الجمهور على المشاركة الفعالة في هذه التجربة التلفزيونية المثيرة.