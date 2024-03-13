برنامج رامز جلال 2024 على قناة ام بي سي مصر.. مواعيد العرض وقائمة الضحايا

موعد برنامج رامز جلال 2024

رامز جلال يقدم في رمضان الحالي برنامج جديد بإسم رامز جاب من الاخر ويتم تصويره في الامارات العربية ومن انتاج الهيئة العامة للترفيه، ويمكنكم مشاهدة برنامج رامز جلال 2024 يوميا أثناء الإفطار حيث يتم عرضه على قناة ام بي سي مصر بعد آذان المغرب وتحديدا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، وتتم إعادة الحلقة في منتصف الليل، وتقوم فكرة البرنامج على استضافة نجمين في نفس الحلقة ويتعرضا للعديد من المواقف الصعبة فيقعا في البحيرة ويواجها حيوانات النعام، والنجمين في الغالب تكون بينهما مشاكل سابقة ويضطرا لخوض المغامرة سويا.

ضيوف برنامج رامز جلال 2024

يستضيف برنامج رامز جلال 2024 العديد من النجوم المشاهير في مصر والعالم العربي، منهم فنانين واعلاميين ولاعبي كرة، ومن أشهر نجوم البرنامج هذا الموسم احمد السقا وباسم سمرة، وحسن شاكوش وطليقته، ومحمد الشرنوبي وخطيبته ومديرة أعماله السابقة، وايتن عامر وسمية الخشاب، وكذلك محمد رياض وطارق لطفي ونجلاء بدر وباميلا الكيك وغيرهم، ومن نجوم كرة القدم لاعبين حاليين بالأهلي والزمالك مثل محمود كهرباء ومحمد عبد المنعم واكرم توفيق وعبد الله السعيد والونش ونجم البنك الاهلي ومنتخب مصر محمد أبو جبل.