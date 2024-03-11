وصفة سهلة وشهية لسحور رمضان طريقة عمل طبق الفول بالطماطم بخطوات سهلة باقل التكاليف

تعتبر وصفة الفول بالطماطم من الوصفات الشهية والمحبوبة التي يمكن تحضيرها لسحور رمضان، وتتميز هذه الوصفة بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية وسنقدم لكم في هذا المقال خطوات تحضير الفول بالطماطم بطريقة سهلة وسريعة، وإن وصفة الفول بالطماطم هي وصفة رائعة لسحور رمضان، حيث تجمع بين النكهة اللذيذة للفول والطماطم والتوابل المميزة ويمكنك تجربة هذه الوصفة السهلة وتحضيرها بسرعة في سحورك في شهر رمضان المبارك واستمتع بتناول وجبة غنية بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة.

طريقة عمل طبق الفول بالطماطم

المكونات:

كوب ونصف من الفول المدمس.

2 طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة.

معلقتين كبيرة من زيت الزيتون أو نوع الزيت المفضل.1 فلفل حار أو بارد.

1 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 معلقة صغيرة من الكمون.

1 معلقة كبيرة من الملح أو حسب الرغبة.

1 معلقة كبيرة من الملح أو حسب الرغبة. معلقتين صغيرة من معجون الطماطم.

طريقة التحضير: