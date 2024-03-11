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وصفة سهلة وشهية لسحور رمضان طريقة عمل طبق الفول بالطماطم بخطوات سهلة باقل التكاليف
تعتبر وصفة الفول بالطماطم من الوصفات الشهية والمحبوبة التي يمكن تحضيرها لسحور رمضان، وتتميز هذه الوصفة بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية وسنقدم لكم في هذا المقال خطوات تحضير الفول بالطماطم بطريقة سهلة وسريعة، وإن وصفة الفول بالطماطم هي وصفة رائعة لسحور رمضان، حيث تجمع بين النكهة اللذيذة للفول والطماطم والتوابل المميزة ويمكنك تجربة هذه الوصفة السهلة وتحضيرها بسرعة في سحورك في شهر رمضان المبارك واستمتع بتناول وجبة غنية بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة.
طريقة عمل طبق الفول بالطماطم
المكونات:
- كوب ونصف من الفول المدمس.
- 2 طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة.
- معلقتين كبيرة من زيت الزيتون أو نوع الزيت المفضل.1 فلفل حار أو بارد.
- 1 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1 معلقة صغيرة من الكمون.
1 معلقة كبيرة من الملح أو حسب الرغبة.
- معلقتين صغيرة من معجون الطماطم.
طريقة التحضير:
- قم بتسخين طاسة على نار متوسطة، ثم أضف معلقتين كبيرتين من زيت الزيتون واتركه يسخن لبضع ثوان.
- أضف قطع الطماطم المقطعة إلى الطاسة وقلبها جيدًا لمدة دقيقة حتى تصبح طرية وتفقد قليلًا من الماء.
- بعد تسوية الطماطم، أضف الفلفل الحار أو البارد وقلبها مع الطماطم لمدة دقيقة إضافية.
- أضف معجون الطماطم إلى الخليط واخلطه جيدًا لمدة دقيقة إضافية لدمج النكهات.
- أضف الفول المدمس إلى الخليط وقلبه جيدًا حتى يتغطى الفول بالصلصة وقد تحتاج إلى إضافة قليل من الماء إذا كانت الصلصة جافة.
- قم بتتبيل الفول بالطماطم بالملح والفلفل الأسود والكمون وقلبها جيدًا لتوزيع التوابل.
- اترك الفول يطهو على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح الفول طريًا ومطهوًا تمامًا.
- قبل التقديم، ضع دقة الفول على وجه الطبق لتزيينه.
- قدم طبق الفول بالطماطم في وعاء نظيف وشهي، ويمكن تقديمه مع الخبز العربي أو الرز أو السلطة.