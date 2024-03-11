“ابحث عن اسمك”.. كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق عبر منصة مظلتي الإلكترونية
الكثير من المواطنين في العراق يترقبون الإعلان عن أسماء الشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهذا حتى يتأكدوا من أحقيتهم لأهلية حصوله على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الخاصة بعام 2024، ولذلك زادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عنها، والكثير من التوقعات تشير بالكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وخلال هذا التقرير سوف نوافيكم التفاصيل الخاصة بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
حالياً تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بفحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين حتى يتم الإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة قريباً جداً، وهذا بالتزامن مع شهر رمضان حتى يتمكن المواطنين من شراء كل احتياجات الشهر الكريم، وأكدت الوزارة أن سيتم الكشف عن أسماء المشمولين في الوجبة من خلال موقعها الإلكتروني ومنصة مظلتي الإلكترونية أيضاً، وهذا بمجرد الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة حتى تتم عملية الاستعلام عن الأسماء ممن المواطنين.
كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
يهتم الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على وجبات الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في التالي:
- التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
- اختيار أيقونة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة “الاسم، رقم الهوية”.
- تحديد الوجبة السابعة المستعلم عنها.
- الضغط على زر الاستعلام للبحث عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة.
- كما يمكن تحميل كشوفات المشمولين على الجهاز الخاص بكم والاستعلام عن الاسم الخاص بك.