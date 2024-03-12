جماعة الرعب.. موعد عرض مسلسل الحشاشين رمضان 2024 وتابع اقوي ملحمة تاريخية للقرن الحادي عشر

شهر رمضان مليء بالمسلسلات والبرامج التلفزيونية، ومن بين الأعمال الأكثر شعبية التي يتوقع أن تحظى بإقبال كبير من الجمهور هو مسلسل “الحشاشين”، والتي يتم الليلة عرض الحلقة الأولى منها، الذي يقدمه النجم كريم عبدالعزيز وقدم شخصية شريرة لأول مرة، ما زاد من إثارة وجذب محبي القصة، والذي يسلط الضوء على تاريخ طائفة الحشاشين في القرن الحادي عشر ودورها في الحياة السياسية بعد وفاة المعز لدين الله الفاطمي، وسبب انفصال الدولة الفاطمية باستخدام المصادر البحثية المتاحة على الإنترنت وويكيبيديا، بالإضافة إلى بعض الكتب التاريخية مثل كتاب “الجماعات الإسلامية المسلحة” للمؤرخ ستيفن فيرتيجانز، وسوف نتناول معكم اليوم موعد عرض مسلسل “الحشاشين” في شهر رمضان لعام 2024، لذا يرجي متابعتنا.

موعد عرض مسلسل الحشاشين رمضان 2024

القصص التاريخية والتشويقية تثير اهتمام الجماهير والمشاهدين، ويبدو أن مسلسل الحشاشين من الأعمال المثيرة، حيث يمكن أن يعتبر ملحمة تاريخية مثيرة. من المقرر عرض المسلسل في تمام الساعة 9.00 مساء على قناة dmc، وفي تمام الساعة 11.00 على قناة dmc drama، وفي الساعة 7.00 مساء على منصة watchit، وفي الساعة 7.00 مساء على منصة yango play في دول الخليج العربي.

من المتوقع أن يثير هذا المسلسل ضجة كبيرة بفضل شعبية النجم كريم عبد العزيز وسمعته الطيبة في مجال التمثيل، مما يزيد من احتمالية حصوله على نسبة مشاهدة عالية لدى الجمهور.

انتظروا أقوى ملحمة تاريخية تعود أحداثها للقرن الحادي عشر في المسلسل الأسطوري #الحشاشين والعمل الفني الأضخم الذي أبدع فيه النجم كريم عبد العزيز يوميًا الساعة 9:15 مساءً على شاشة dmc 😍❤#شهر_الفرحة #دراما_المتحدة pic.twitter.com/8dVFQ576Ge — dmctv (@dmctv) March 10, 2024

أبطال مسلسل الحشاشين

يحتوي مسلسل الحشاشين على مجموعة من نجوم الدراما المصرية

نور.

نيكولا معوض.

ميرنا نور الدين.

فتحي عبدالوهاب.

والفنان إسلام جمال.

بطولة كريم عبد العزيز.

النجمة سوزان نجم الدين.

كتابة عبدالرحيم كمال.

إخراج بيتر ميمي.

جماعة الحشاشين

تم تأسيس طائفة جماعة الحشّاشين على يد الإمام نزار بن المستنصر، إمام الفاطميين، وكانت تدعى الإسماعيلية النزارية، وكانت تتبنى العقيدة الباطنية وتفسر النصوص الشرعية، وقد أنشأوا دولة “آلموت” التي امتد نفوذها في أوروبا وأفريقيا وأسيا، وكانوا يستخدمون الجبال كحصون لهم، وكانوا يتاجرون ويزرعون ليسيطروا على الأراضي التي يحكمونها ولتلبية احتياجاتهم.

وبعد سنوات من تأسيسهم، انفصلت جماعة الحشاشين عن الدولة الفاطمية بعد وفاة المعز لدين الله الفاطمي ورفضوا الاعتراف بابنه المستنصر بالله، معتبرين أن إمامهم الشرعي هو نزار بن المستنصر المؤسس، هذا هو ما أدى إلى بدء الحروب والاغتيالات، وظهور اسم حسن الصباح، والذي انضم إلى طائفة الإسماعيلية النزارية عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وبعد ذلك انتقل مع عائلته إلى مقر الحكم، أدي يمين الولاء أمام مبشر الفاطمي الإسماعيلي الكبير في غرب إيران والعراق.

ثم تم طرده من إيران بسبب آراءه غير المألوفة وسافر بين عدة دول حتى استقر في مصر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، قبل أن يطرد منها على يد بدر الدين الجمالي إلى شمال أفريقيا، وخلال رحلته تعرض لحادث غرق سفينة كان على متنها، ولكن نجا بأعجوبة، وتم نقله بعد ذلك إلى سوريا ثم إلى بغداد ثم إلى أصفهان.

بدأ حسن الصباح في دعوته إلى عودة الجماعة واستغل قلعة “آلموت” كحصن قوي لتعزيز سلطته، واعتبر نفسه صاحب مفتاح الجنة واستخدم أتباعه بطريقة سحرت القلوب وأثارت العقول، وانتشر القتل والتخريب في البلاد لمدة تصل إلى 35 سنة، وبعد ذلك انتقلت الجماعة إلى بلاد الشام، حيث بدأت الحروب وملاحقة السلاجقة، وتوفيت في عام 518 هـ.