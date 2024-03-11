طريقة عمل كفتة الأرز بكل سهولة بمقادير مظبوطة بكل أسرارها من أول مرة

تعتبر كفتة الأرز من الأطباق الشهية والمحبوبة في العديد من المطابخ وخاصة المطبخ العربي وإنها وصفة سهلة التحضير وتتميز بمذاقها اللذيذ وقلة وقت الطهي بعد فرم اللحم مع الخضروات والأرز المغسول، سنقدم لكم في هذا المقال خطوات تحضير كفتة الأرز بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة عمل كفتة الأرز بكل سهولة

المكونات:

كوبان من الأرز الأبيض المغسول والمجفف جيدًا.

حزمة من الشبت الأخضر المقطعة إلى قطع صغيرة.

حزمة من الكزبرة الخضراء المقطعة إلى قطع صغيرة.

حزمة من البقدونس الخضراء المقطعة إلى قطع صغيرة.

نصف كيلوغرام من اللحم الأحمر مقطعًا إلى مكعبات.

خمس فصوص من الثوم مفرومة.

بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

زيت للقلي.

طريقة التحضير: