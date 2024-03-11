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طريقة عمل كفتة الأرز بكل سهولة بمقادير مظبوطة بكل أسرارها من أول مرة
تعتبر كفتة الأرز من الأطباق الشهية والمحبوبة في العديد من المطابخ وخاصة المطبخ العربي وإنها وصفة سهلة التحضير وتتميز بمذاقها اللذيذ وقلة وقت الطهي بعد فرم اللحم مع الخضروات والأرز المغسول، سنقدم لكم في هذا المقال خطوات تحضير كفتة الأرز بطريقة سهلة وسريعة.
طريقة عمل كفتة الأرز بكل سهولة
المكونات:
- كوبان من الأرز الأبيض المغسول والمجفف جيدًا.
- حزمة من الشبت الأخضر المقطعة إلى قطع صغيرة.
- حزمة من الكزبرة الخضراء المقطعة إلى قطع صغيرة.
- حزمة من البقدونس الخضراء المقطعة إلى قطع صغيرة.
- نصف كيلوغرام من اللحم الأحمر مقطعًا إلى مكعبات.
- خمس فصوص من الثوم مفرومة.
- بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.
- نصف كوب من البقسماط المطحون.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير:
- قم بغسل الأرز جيدًا ثم ضعه في وعاء واتركه في الماء لمدة 15 ساعة تقريبًا.
- صفّي الأرز واتركه حتى يجف تمامًا من الماء.
- ضع الأرز في محضرة الطعام واطحنه حتى يصبح ناعمًا، ثم ضعه في وعاء آخر.
- في المحضرة نفسها، ضع مكعبات اللحم مع البصل والشبت والبقدونس والكزبرة والثوم والبهارات والملح والفلفل الأسود والبقسماط المطحون، واخلط جميع هذه المكونات جيدًا في المحضرة حتى يتكون خليط ناعم.
- ضع خليط اللحم والخضروات على الأرز المطحون واعجنهما حتى يتداخل الأرز المطحون تمامًا مع خليط اللحم.
- شكل الكفتة على شكل أصابع طويلة.
- سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
- قم بقلي الكفتة في الزيت حتى تنضج وتصبح لونها بنيًا.
- رفع الكفتة من المقلاة ووضعها على أطباق مبطنة بورق مطبخ لامتصاص الزيت الزاث.
- في وعاء آخر، قم بتحضير صلصة الطماطم المسبكة وغمر الكفتة فيها لبضع دقائق على نار هادئة.
- قدم كفتة الأرز إلى جانب أطباق الأرز المفلفلة والسلطة الخضراء والمخلل ويمكنك أيضًا إضافة صلصة الطحينة كمكمل للوجبة.