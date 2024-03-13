الكبير وصل يا رجالة.. مواعيد عرض مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن على قناة ON Time

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن

بدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن في أول أيام الشهر الكريم ويعرض المسلسل على قناة أون في تمام الساعة 6:5 مساء، أي بعد آذان المغرب مباشرة، وتعاد الحلقة في الساعة الثالثة فجرا، وأيضا في اليوم التالي في الثالثة عصرا، وايضا يمكنكم مشاهدة المسلسل عبر منصة watch it الرقمية، المسلسل من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغيرهم، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عمدة المزاريطة الذي يتعرض لضغوط كبيرة من المحيطيين به ويحاول الخروج منها بأقل الخسائر، ويظهر حزلقوم اخو الكبير في هذا الجزء والذي يقوم بسرقة بنك وتفجيره باستخدام قنبلة يدوية ويحاول الفرار ويلجأ لقرية المزاريطة وتنفجر العديد من المواقف المضحكة بينه وبين الكبير وزوجته وابنه العترة.

الحلقات الاولى الكبير اوي الجزء الثامن

شهدت الحلقة الاولى من مسلسل الكبير اوي العديد من الأحداث الكوميدية المضحكة حيث تبدأ الحلقة بتحذير زوجة الكبير له من الشمامة التي ستأخذه لأنه لم يستحمى وسيسخر منها ومن هذه الخرافات ولكن بالفعل تأتيه ليلا الشمامة والتي تقوم بدورها ضيفة الشرف صفاء الطوخي يرافقها محمد ثروت وسيأخذوه الى مكان غريب وستساومه الشمامة على العودة الى بيته مقابل مساعدتها، ولمشاهدة الحلقة تابعوها في مواعيد عرض مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن على أون والتي وضحناها كلها في الفقرة السابقة.