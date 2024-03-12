مواعيد عرض بودكاست بيج تايم لعمرو أديب وأهم نجوم المشاركين في البرنامج

أطلق المستشار تركي آل الشيخ بوستر دعائي لبودكاست جديد يحمل اسم Big time والذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان القادم يظهر على هذا البوستر الدعائي الإعلامي الشهير عمرو أديب والفنانة الكبيرة أصالة وهما بصورة مشتركة تلفت الأنظار وتثير الفضول لما يحمله هذا البودكاست Big time يعد استثمارا جديدا ومثيرا في عالم البودكاست حيث يتوقع أن يقدم محتوى مميزا ومختلفا يلبي تطلعات الجمهور وبمشاركة عمرو أديب وأصالة في هذا المشروع يزداد الاهتمام والترقب من الجمهور لأن كل منهما يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة ومتنوعة البوستر الدعائي الذي نشر لـ Big time يعكس جوهر البودكاست ويشير إلى أنه سيكون هناك محتوى مميزا ومختلفا يتناول مواضيع متنوعة ومثيرة للاهتمام.

مواعيد عرض بودكاست بيج تايم

علن الإعلامي الشهير عمرو أديب عن برنامجه الجديد الذي سيقدمه خلال شهر رمضان القادم وكشف أديب عن تفاصيل هذا البرنامج الجديد خلال حلقة من برنامجه الحكاية الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر.

أوضح أديب خلال تصريحاته أن البرنامج الجديد سيكون عبارة عن سلسلة حلقات بودكاست تحمل عنوان BIG TIME وصف البرنامج بأنه مشروع فني إعلامي ضخم يتضمن مشاركة عدد من الشخصيات الفنية والثقافية المتميزة.

يتألف البرنامج من مجموعة متنوعة من الحلقات حيث يضم ما يقارب 37 حلقة وتتراوح مدة كل حلقة بين ساعة ونصف وساعتين وبالرغم من أن شهر رمضان يتكون من 30 يومًا إلا أن عدد الحلقات في برنامج BIG TIME يزيد قليلاً عن ذلك حيث يكمل البرنامج بعد انتهاء الشهر الفضيل.

عمرو أديب يكشف عن برنامجه

في تصريحاته الأخيرة كشف الإعلامي الشهير عمرو أديب عن التواصل الذي حصل بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية حيث طلب منه تقديم بودكاست وأوضح أديب أنه في البداية لم يكن يعرف ماهية البودكاست، ولكنه شعر بالرغبة في تقديمه.

وأوضح أديب أنه وصل إلى سن الستين ويسعى لتقديم أعمال فنية مختلفة عما قدمه سابقا فقد أعرب عن رغبته في تقديم عمل هادئ ومليء بالحكايات الإنسانية دون وجود للتشنجات أو الهجوميات وهو ما سيتضح بوضوح في بودكاست Big Time وأشار إلى أنها حكايات تعبر عن جوانب من الإنسانية لم تكن قد تم استكشافها من قبل وستظهر للمشاهدين جوانب جديدة ومختلفة للفنان.

ومن المعلومات الجديدة التي كشف عنها أديب أن المطربة الشهيرة أصالة ستشاركه تقديم حلقات بودكاست Big Time وأكد أديب أن المستشار تركي آل الشيخ هو من قام بوضع قائمة النجوم الذين سيشاركون في الحلقات ووصفها بأنها القائمة الذهبية مما يعني أن الحلقات ستشهد حضورا قويا ومتميزا لعدد من الشخصيات البارزة في عالم الفن والإعلام.