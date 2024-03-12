أحلى كباب حلة في البيت ..طريقة عمل اللحمة بالبصل في أقل من ساعة هيبقى فطارك جاهز

طريقة عمل اللحمة بالبصل، تنوع أصناف الطعام من أكثر الأمور الهامة التي يجب أن يتم الإنتباه لها من قبل جميع السيدات المصريات، فلا يمكننا فلهذا سنعرض لكم أحد أهم الوصفات المصرية الخاصة باللحمة وهي اللحمة بالبصل، فهناك العديد من الطرق التي من خلالها يتم طهي اللحمة بالبصل، ولهذا سنتعرف على أسهل الطرق التي يمكننا تحضير تلك الوصفة من خلالها، كما سنتعرف على المكونات الخاصة بتلك الوصفة.

طريقة عمل اللحمة بالبصل

يتم البحث بشكل كبير عن طريقة عمل اللحمة بالبصل، حيث أن تلك الوصفة من أكثر الوصفات التي تحبها الكثير من الأسر، فسنتعرف سويًا على طريقة عمل تلك الوصفة وأيضًا سنتعرف على مكوناتها، فمن ضمن مكونات تلك الوصفة:

لحم بمقدار 500 جرام يتم تقطيعه إلى مكعبات.

بصلتين يتم تقطيعهم مكعبات.

فصين من الثوم يتم فرمهم جيدًا.

زيت بمقدار ملعقتين.

ملح بمقدار على حسب الحاجة.

فلفل أسود بمقدار ربع ملعقة.

فلفل أحمر بمقدار ربع ملعقة.

كيفية عمل اللحمة بالبصل

بعدما يتم توفير جميع المكونات السابقة نكون جاهزين لتحضير وصفة اللحمة بالبصل، فتكون الطريقة عبر الخطوات التالية: