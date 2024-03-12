حضريها لضيوفك بعد الإفطار في رمضان..طريقة عمل كنافة بالقشطة هتاكل صوابعك وراها بطعم خطير

في شهر رمضان المبارك، تنتشر العديد من الوصفات الشهية والتقليدية التي يتم تحضيرها لتناولها خلال وجبة الإفطار ومن بين هذه الوصفات، تأتي كنافة بالقشطة الكدابة أو الكنافة بالمهلبية كواحدة من أهم وأشهى الحلويات التي تستحق التجربة، وإنها وصفة تحتاج إلى دقة في التحضير واتباع الخطوات بعناية للحصول على نتيجة لا تقاوم تشبه تلك المقدمة من الحلواني المحترف. في هذا المقال، وسنقدم لكم طريقة تحضير كنافة بالقشطة بالتفصيل خطوة بخطوة لتتمكنوا من إعدادها بكل سهولة وتحقيق النجاح في كل مرة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

المكونات:

نصف كيلوغرام من الكنافة.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب من السمن (يمكن استخدام خليط من السمن والزيت).

نصف كيلوغرام من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا لعمل القشطة.

باكو من الفانيليا.

ثلاث ملاعق من السكر لتحلية القشطة.

كوبان من شراب ثقيل لسقي الكنافة.

طريقة التحضير: