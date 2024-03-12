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حضريها لضيوفك بعد الإفطار في رمضان..طريقة عمل كنافة بالقشطة هتاكل صوابعك وراها بطعم خطير
في شهر رمضان المبارك، تنتشر العديد من الوصفات الشهية والتقليدية التي يتم تحضيرها لتناولها خلال وجبة الإفطار ومن بين هذه الوصفات، تأتي كنافة بالقشطة الكدابة أو الكنافة بالمهلبية كواحدة من أهم وأشهى الحلويات التي تستحق التجربة، وإنها وصفة تحتاج إلى دقة في التحضير واتباع الخطوات بعناية للحصول على نتيجة لا تقاوم تشبه تلك المقدمة من الحلواني المحترف. في هذا المقال، وسنقدم لكم طريقة تحضير كنافة بالقشطة بالتفصيل خطوة بخطوة لتتمكنوا من إعدادها بكل سهولة وتحقيق النجاح في كل مرة.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة
المكونات:
- نصف كيلوغرام من الكنافة.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- كوب من السمن (يمكن استخدام خليط من السمن والزيت).
- نصف كيلوغرام من الحليب.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا لعمل القشطة.
- باكو من الفانيليا.
- ثلاث ملاعق من السكر لتحلية القشطة.
- كوبان من شراب ثقيل لسقي الكنافة.
طريقة التحضير:
- قم بتحضير القشطة أو المهلبية عن طريق وضع الحليب في قدر وتسخينه حتى يغلي.
- أضف ثلاث ملاعق كبيرة من السكر إلى الحليب المغلي واستمر في التحريك حتى يذوب السكر تمامًا.
- في وعاء منفصل، قم بتذويب النشا في ربع كوب من الماء.
- أضف النشا المذوب تدريجيًا إلى الحليب المغلي مع التحريك المستمر حتى يتكون قوام متماسك للقشطة.
- أضف الفانيليا إلى القشطة واستمر في التحريك لبضع دقائق ثم اتركها تبرد تمامًا.
- قم بتفكيك الكنافة وقطّعها إلى قطع صغيرة، ثم قم بتغليفها بالسكر البودرة.
- سخني كمية من السمن في صينية فرن على نار متوسطة.
- قم بوضع نصف كمية الكنافة في الصينية وقم بتسوية الجوانب بشكل جيد.
- أضف القشطة المحضّرة في المنتصف، ثم ضع الكمية المتبقية من الكنافة فوق القشطة وقم بتسوية الوجه جيدًا.
- أدخل الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك، قم بقلب الصينية وضع ملعقة من السمن فوق الكنافة الأخرى وأدخلها مرة أخرى إلى الفرن.
- بمجرد أن تنضج الكنافة تمامًا وتصبح ذههبة ومقرمشة، قم بإخراجها من الفرن.
- قم بسقي الكنافة بالشراب الثقيل بكمية مناسبة واتركها تتشرب لبضع دقائق.
- قدم الكنافة بالقشطة في طبق التقديم وزينها حسب الرغبة بالمكسرات المفرومة أو رشة من السكر البودرة.
واستمتع بتناول الكنافة الشهية واللذيذة