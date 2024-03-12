مواعيد برنامج قلبي اطمأن Qalby Etmaan عبر قناة أبو ظبي TV

يتطلع العديد من المشاهدين والمتابعين بشغف كبير لمعرفة مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن خلال عام 2024 خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك يعد هذا البرنامج الإنساني الشهير بقيادة الشخصية المحبوبة غيث من البرامج التي نالت إعجابا واسعا من الجمهور حيث حقق شعبية هائلة خلال السنوات السابقة يأتي انتظار الجمهور لعودة هذا البرنامج بسبب محتواه القيم والمؤثر حيث يسلط الضوء على قصص حياة الأشخاص ومعاناتهم ويسعى إلى تقديم الدعم والمساعدة لهم ومع دخول شهر رمضان يتوق الجمهور بشغف لمعرفة مواعيد عرض الحلقات الجديدة التي تحمل في طياتها قصصاً مؤثرة وملهمة.

مواعيد برنامج قلبي اطمأن Qalby Etmaan

تم الكشف عن مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن لعام 2024 حيث حدد الفريق المنتج للبرنامج بقيادة غيث موعد انطلاق الموسم السابع في اليوم الاثنين، الموافق 11 مارس 2024 وهو الموعد الأول للشهر الفضيل رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا يتوقع أن يتألف الموسم الجديد من ثلاثين حلقة حيث سيتم بثها خلال فترة الشهر الفضيل.

ومن المقرر أن يتم عرض برنامج قلبي اطمأن في موسمه السابع لعام 2024 على القنوات الفضائية التابعة لأبوظبي بالإضافة إلى بثه على منصة يوتيوب ومن المتوقع أن يتمتع البرنامج بشعبية كبيرة بين المشاهدين العرب في الوطن العربي.

ويتم عرض البرنامج في مختلف البلدان العربية في مواعيد محددة حيث يعرض في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة مساءا وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عند الساعة السابعة مساءا أما في جمهورية مصر العربية فمن المقرر أن يكون موعد العرض في تمام الساعة الخامسة مساءً.

برنامج قلبي أطمأن

يتطلع العديد من الأشخاص إلى مواعيد عرض برنامج قلبي أطمأن خلال شهر رمضان، ويبحثون عن القنوات التي حصلت على حقوق بثه من خلال موقعنا، نسعى إلى توفير ترددات القنوات الناقلة للبرنامج في بداية شهر رمضان كل عام.

أعلن فريق برنامج قلبي أطمأن بقيادة المقدم غيث تحديد موعد انطلاق الموسم السابع من البرنامج حيث سيكون يوم الاثنين 11 مارس 2024 في بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ. من المتوقع أن يتألف الموسم الجديد من ثلاثين حلقة التي ستعرض خلال شهر رمضان الكريم.

سيتم بث البرنامج في أوقات محددة في الوطن العربي مما يتيح للمشاهدين في مختلف الدول العربية متابعته وفقا لتوقيتهم المحلي يأتي ذلك لتلبية رغبة المشاهدين الذين يتطلعون إلى متابعة البرنامج الانساني خلال شهر رمضان والذي يتناول قضايا إنسانية هامة ويسلط الضوء على قصص حياة مؤثرة.