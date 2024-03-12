“مقلب رامز جاب من الاخر” الحلقة 2 الثانية المقلب في مين انهاردة؟ تابع ضيف اليوم 2 رمضان 2024

في الموسم الجديد من برنامج “رامز جاب من الآخر” نشهد الكثير من التشويق حيث في الإعلان الترويجي للبرنامج يوجد العديد من المقالب القوية التي اعتبرها البعض مخيفة مثل الحيوانات المفترسة والسقوط من مكان مرتفع وغيرها من المقالب المختلفة، يدور محتوى البرنامج هذا الموسم حول استضافة اثنين من مشاهير الوطن العربي في مجال الرياضة أو الفن أو الغناء ويتم حجزهم وتعرضهم إلى المقالب، حسب برومو البرنامج سيكون هناك العديد من الشخصيات البارزة والمشاحنات الحادة بين ضحايا رامز جلال.

برنامج رامز جاب من الآخر

يتم بث برنامج رامز جاب من الآخر حصريًا عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر مباشرةً بعد رفع آذان المغرب، حيث أصبح كتقليد إعتاد عليه المشاهدين في كل عام تحديدًا في موسم رمضان المبارك، إذ يتابع الجميع حلقات البرنامج لمعرفة ضحايا رامز جلال وردود أفعالهم على مقالب البرنامج وكيف ستنتهي الحلقة، تم الكشف في برومو البرنامج عن عدد من الشخصيات المشهورة التي سيتم استضافتها خلال حلقات البرنامج، أبرز تلك الشخصيات هي:

سمية الخشاب.

حمادة هلال.

محمد رياض.

ميرهان حسين.

كزبرة.

أحمد السقا.

عبد الناصر زيدان.

محمد شاهين.

حسن شاكوش وزوجته السابقة.

حمدي الميرغني.

أحمد حسام ميدو.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الآخر

يمكنكم متابعة برنامج “رامز جاب من الآخر” حصريًا على قناة ام بي سي مصر، حيث يتم عرضه يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة بينما يتم إذاعته بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 7:00 مساءًا، هذا وبعد عرض الحلقة الأولى من البرنامج والتي تم فيها استضافة أحمد السقا وباسم سمرة، ينتظر الجميع بحماس معرفة ضيوف الحلقة الثانية التي ستكشف عن المشاحنات والخلافات بين ضحايا رامز، يمكنكم مشاهدة اعادة الحلقة على التردد الاتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

معامل تصحيح الخطأ:5/6

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة:HD

مواعيد عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2024 “رامز جاب من الآخر”

خلال شهر رمضان، يأتيكم برنامج “رامز جاب من الآخر” يومياً بعد فترة الإفطار مباشرة، ويتم عرضه بتوقيت مصر، ليقدم للمشاهدين تجربة ممتعة ومثيرة خلال هذا الشهر الفضيل.

القناة الناقلة موعد العرض (مصر) موعد العرض (السعودية) موعد العرض (الإمارات) MBC مصر 6:05 مساءً 7:05 مساءً 8:05 مساءً

مواعيد إعادة البرنامج