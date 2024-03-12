تبلي الفراخ وجهزيها .. طريقة عمل فراخ مشوية في البيت أحسن من الحاتي وبطريقة صحية 100%

طريقة عمل فراخ مشوية في البيت حيث تعد من الأصناف المفضلة، والتي يسهل تناولها، كما تعد من الوجبات الصحية حيث لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، لذلك سوف نستعرض معكم خطوات اعداد الفراخ المشوي في الفرن.

طريقة عمل فراخ مشوية في البيت

يمكن تجهيز وتحضير الفراخ المشوية في المنزل بمكونات سهلة، وخطوات بسيطة، وإليكم المكونات، وهي كالتالي:

فرخة كاملة.

بصلة، مع حبة فلفل رومي، وحبة طماطم.

علبة من الزبادي، مع ملعقتين من المستردة.

ملح، وفلفل أسود، وبابريكا.

حبهان مطحون، ورشة قرفة بسيطة.

نصف ليمونة، وقليل من الثوم و البصل البودر.

ربع كوب زيت.

طريقة تحضير الفراخ المشوية

يمكن تحضير وصفة الفراخ المشوية بأشهى مذاق، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية ضعي التتبيلة في الكبة، ثم افرمبها جيدًا.

يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ثم ضعي التتبيلة على الفراخ من الداخل والخارج، مع وضع التتبيلة بين الجلد.

ثم اتركي الفراخ ليلة في الثلاجة بالتتبيلة، أو لمدة 4 ساعات على الاقل.

ثم احضري برطمان من الزجاج، وضعي به ماء يصل إلى المنتصف، كما يمكنك وضع أوراق من النعناع، مع شرائح من الليمون وحبات من الحبهان و القرنفل.

ثم قومي بوضع الفراخ على البرطمان، ثم ضعيها في صينية.

أدخلي الصينية في الفرن لمدة 45 دقيقة، حتى يتم النضج.

يمكنكِ تقديم الفراخ مع الأرز الأصفر أو الأرز بالخلطة ، إلى جانب طبق من السلطة الخضراء، وبعض أصناف الخضار التي تتوفر لديك على حسب الرغبة في تناول الطعام.

الفراخ المشوية على الفحم

كما يمكنك تحضير الفراخ المشوية على الفحم في منزلك، وإليكم المكونات:

فراخ ذات حجم صغير.

بصلتان مبشورة ناعم، مع فصان من الثوم.

معلقة سكر صغيرة، مع معلقة كبيرة مسطردة.

3 أكياس من مرقة دجاج.

زعتر، وفلفل أخضر مبشور.

ثمرة من الطماطم مبشورة ناعم.

سماق، وروزماري، وملح، وفلفل أسود.

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم

لكي تحصلي على الفراخ المشوية على الفحم بمذاق شهي، اتبعي الخطولت التالية: