ارقام الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة ” الحلقة الثانية عبر قناة السعيدة اليمينة + جوائز تصل لمليون ريال

يشعر العديد من المواطنين بالفضول حيال كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة اليمنية لعام 2024 فقد أصبحت هذه المسابقة واحدة من أبرز البرامج التلفزيونية في اليمن حيث يتابعها ملايين المشاهدين بشغف كل عام وينتظرون عودتها بفارغ الصبر ومن خلال هذا المقال سنقدم الروابط والخطوات اللازمة للتسجيل في مسابقة طائر السعيدة 2024 بمبادرة من الإعلامية الشهيرة مايا العبسي سنعمل على توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع مسابقة طائر السعيدة التي تقدمها الإعلامية البارزة مايا العبسي تعد فرصة مثالية للمشاركة والفوز بجوائز قيمة ولكن قبل الشروع في التسجيل يجب على المشاركين فهم الخطوات الضرورية واتباعها بدقة.

ارقام الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة الحلقة الثانية

تم تحديد مواعيد مسابقة الطائر السعيدة لشهر رمضان حيث ستذاع الحلقة على قناة السعيدة الفضائية اليمنية يوميا في تمام الساعة 10:00 مساءا وسيتم إعادة بث برنامج الساعة 3:30 صباحا خلال شهر رمضان ستطرح الأسئلة وسيتم التواصل مع الفائزين عبر أرقام هواتفهم المسجلة حيث سيكافئ الفائزون بجوائز قيمة بما في ذلك النقود.

للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة يتعين على الراغبين اتباع بعض الخطوات لإكمال عملية الاشتراك الخطوة الأولى تتطلب منك الدخول إلى رابط مسابقة طائر السعيدة في الخطوة الثانية عليك كتابة اسم المشارك المكون من أربعة أحرف ثم إدخال رقم هاتف المشارك في الخطوة الثالثة يجب أيضا كتابة اسم الولاية التي يقيم فيها المشارك في الخطوة الرابعة وأخيرا عليك الضغط على كلمة الاشتراك لإتمام العملية.

من المهم التأكيد على أن جميع المعلومات المقدمة خلال عملية الاشتراك صحيحة ودقيقة ويجب اتباع الإرشادات بعناية لضمان التسجيل الصحيح والمشاركة في المسابقة بنجاح نتمنى لكل المشاركين حظًا سعيدا في المسابقة والفوز بالجوائز القيمة.

شروط الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة

للراغبين في المشاركة في مسابقة طائر السعيدة توجد بعض الشروط التي يجب توافرها لضمان قبول الاشتراك وتشمل هذه الشروط ما يلي:

إتقان اللغة العربية: يجب على المتقدم أن يكون لديه مهارات جيدة في استخدام اللغة العربية حيث يتم تقديم المسابقة باللغة العربية.

الجنسية العربية: يجب على المشترك أن يكون من جنسية عربية ليكون مؤهلا للمشاركة في المسابقة.

العمر المناسب: يجب أن يكون عمر المتقدم للمسابقة أكبر من 18 عاما حيث يتم قبول المشاركين الذين تتوافر لديهم هذه الفئة العمرية.

التسجيل الإلكتروني: يجب على المتقدمين للمسابقة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بقناة السعيدة حيث يتم توفير الإرشادات والنماذج اللازمة للتسجيل وملء البيانات الشخصية.

تلك هي الشروط الأساسية التي يجب أن يلتزم بها المشاركون للحصول على فرصة للمنافسة في مسابقة طائر السعيدة يشجع الجميع الذين يرغبون في المشاركة على قراءة الشروط بعناية وضمان استيفاء جميع المتطلبات قبل التقديم.