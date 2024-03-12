“فرحي ودلاك في رمضان” تردد قناة وناسة كيدز للأطفال 2024 على النايل سات والعرب سات بجودة عالية HD

مازال البحث المتكرر عن تردد قناة وناسة كيدز يتزايد بشكل ملحوظ من قبل الأمهات والآباء، وهذا باعتبار القناة واحدة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي كله، حيث تقدم عبر شاشتها مجموعة من الأغاني الترفيهية الشيقة التي تعرض باللغة العربية حتى يتجاوب مع الأطفال في مختلف الأعمار، ويمكن للأطفال متابعة كل ما تقدمه القناة عبر شاشتها طوال اليوم دون توقف ولا انقطاع، والآن نوفر لكم التردد الخاص بالقناة في هذا المقال فتابعونا.

تردد قناة وناسة كيدز

قناة وناسة كيدز للأطفال من القنوات التي تشتعل بها محركات البحث باستمرار، وهذا بعد إعلان إدارة القناة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها عن تغير التردد الخاص بها، وهذا لتوفير محتوى بجودة عالية وصوت وصورة أوضح وأنقى، ويمكن بكل سهولة ضبط التردد الجديد الخاص بالقناة على أجهزة الاستقبال المختلفة من أي مكان بالوطن العربي للاستمتاع بكل ما تقدمه وخاصة في شهر رمضان المبارك، وتردد القناة كالتالي:

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: sd.

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

خطوات تثبيت قناة وناسة 2024

بخطوات بسيطة جداً يتم ضبط قناة ناسة عبر أجهزة الاستقبال بالخطوات التالية:

يتم الدخول بكل سهولة على جهاز الاستقبال من خلال الريموت كنترول.

الضغط على أيقونة خيارات.

اختيار القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

اختيار التثبيت اليدوي.

إدخال بيانات التردد والاستقطاب ومعامل الترميز.

الضغط على كلمة بحث والانتظار حتى تظهر القناة.

يتم الضغط على كلمة حفظ.

أجمل أغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناسة للأطفال مجموعة شيقة وممتعة جداً من أغاني الأطفال وأغلبها تدور حول الشخصية الكرتونية المرحة ومنها: