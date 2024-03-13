على قناة DMC.. مواعيد عرض مسلسل الحشاشين رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

ازدادت في الايام الاخيرة عمليات البحث عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين، وقد تم عرض الحلقة الاولى منه يوم الاثنين الذي وافق أول أيام شهر رمضان المبارك، والمسلسل يتم عرضه على قناة dmc وكذلك على المنصة الرقمية watch it، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 9:15 مساء، وتتم إعادتها في الساعة 1:45 صباحا وفي اليوم التالي تعرض 4:15 عصرا، كما سيعرض على قناة dmc دراما في الاوقات 11 مساء و 6:30 صباحا و 1:30 ظهرا، المسلسل بطولة مجموعة من أشهر الفنانين المصريين والعرب أبرزهم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وميرنا ونيقولا معوض وسوزان نجم الدين وغيرهم، ومن إخراج بيتر ميمي، تدور أحداث المسلسل في حقبة تاريخية قديمة، وفيها يؤسس حسن الصباح فرقة الفدائيين الذين يتسمون بالشجاعة والقوة ويتعاهدون على مقاومة الظلم والفساد ويعادون الحكام والخونة ويسعون للانتقام منهم.