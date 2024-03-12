” أجدد وأقوى هاتف من شاومي بمواصفات خيالية” مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra

الشاشة يحتوي الهاتف على شاشة كبيرة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.73 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1440 × 3200 بكسل.

كما تدعم معدل تحديث عالي للغاية بتردد 120 هرتز، بالإضافة لتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، وتقنية Dolby Vision، بالإضافة إلى معدل سطوع عالٍ يصل إلى 3000 شمعة.

المعالج يحتوي الهاتف على معالج فائق الأداء وهو Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر.

الذاكرة يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي رام 16 جيجا بايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلي يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

البطارية يحتوي الهاتف على بطارية بقوة تصل إلى 5300 مللي أمبير في الساعة الواحدة كما يحتوي على شحن سريع سلكي بقدرة تصل إلى 90 وات.

كما يدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 80 وات مع إمكانية الشحن العكسي بقدرة تصل إلى 10 وات.