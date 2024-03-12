تكنولوجيا
” أجدد وأقوى هاتف من شاومي بمواصفات خيالية” مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra
قامت شركة شاومي بالإعلان عن هاتف جديد وحديث يحمل الكثير من المزايا والمواصفات الخيالية وهو Xiaomi 14 Ultra فيضم الهاتف أفضل كاميرا مما يوفر مزايا تصوير فائقة الجودة كما يحتوي على شاشة كبيرة، فتعمل شاومي على تطوير هواتفها بشكل مستمر حتى أنها تكمنت من منافسة لهواتف العالمية ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم كافة مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra.
مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra
|الشاشة
|المعالج
|يحتوي الهاتف على معالج فائق الأداء وهو Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر.
|الذاكرة
|يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي رام 16 جيجا بايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلي يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.
|البطارية
|الكاميرا