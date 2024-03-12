تكنولوجيا

” أجدد وأقوى هاتف من شاومي بمواصفات خيالية” مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra

ندى محمدمنذ 14 ساعة
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مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra
مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra

قامت شركة شاومي بالإعلان عن هاتف جديد وحديث يحمل الكثير من المزايا والمواصفات الخيالية وهو  Xiaomi 14 Ultra فيضم الهاتف أفضل كاميرا مما يوفر مزايا تصوير فائقة الجودة كما يحتوي على شاشة كبيرة، فتعمل شاومي على تطوير هواتفها بشكل مستمر حتى أنها تكمنت من منافسة لهواتف العالمية ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم كافة مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra.

مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra

الشاشة
  • يحتوي الهاتف على شاشة كبيرة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.73 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1440 × 3200 بكسل.
  • كما تدعم معدل تحديث  عالي للغاية بتردد 120 هرتز، بالإضافة لتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، وتقنية Dolby Vision، بالإضافة إلى معدل سطوع عالٍ يصل إلى 3000 شمعة.
المعالجيحتوي الهاتف على معالج فائق الأداء وهو Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر.
الذاكرةيحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي رام 16 جيجا بايت من نوع  LPPDDR5X وتخزين داخلي يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.
البطارية
  • يحتوي الهاتف على بطارية بقوة تصل إلى 5300 مللي أمبير في الساعة الواحدة كما يحتوي على شحن سريع سلكي بقدرة تصل إلى 90 وات.
  • كما يدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 80 وات مع إمكانية الشحن العكسي بقدرة تصل إلى 10 وات.
الكاميرا
  • يحتوي الهاتف على 4 كاميرات خلفية الأساسية مع دقة 50 ميجابكسل بحساس Sony LYT-900 بقياس 1 بوصة، تدعم التثبيت البصري OIS.
  • كما يحتوي على كاميرا مكبرة للصور الشخصية البورتريه مع كاميرا بيرسكوب للتكبير وجميعها تعمل بدقة تصل إلى 5 ميجابكسل مع كاميرا أمامية بدقة تصل إلى 32 ميجا بكسل

 

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ندى محمدمنذ 14 ساعة
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