بكل سهوله طريقة عمل التمر الهندى الطبيعى المركز الاصلي في المنزل

زادت عمليات البحث على محرك البحث جوجل عن كيفية تحضير التمر الهندي الطبيعي خلال شهر رمضان. يُعتبر عصير التمر الهندي واحدًا من الوصفات الشهيرة في رمضان، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من الأسواق، ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير طرق التحضير الخاصة بالتمر الهندي الطبيعي المركز الاصلي في المنزل دون الحاحو لشرائة من محل العصائر الجاهزة .

طريقة عمل التمر الهندى الطبيعى

عليكي اتباع كافة الخطوات التالية التي يوفرها فريق عمل البديل من اجل تحضير كافة المكونات الخاصة بتحضير التمر الهندى الطبيعى المركز الاصلي في المنزل

فى البدايه قم بنقع التمر هندي لعدة ساعات بقليل من الماء.

ثم بعد ذالك قم بوضع التمر هندي في بوله على النار ليغلي حوالي 10 دقائق.

ومن ثم قم بنزع البذور الموجودة مع اللب ثم يوضع في الخلاط، يخفق ثم يصفى بمصفاة.

ثم قم بإذابة السكر مع الماء، ويمكنك اضافة ماء ورد للعصير ثم يقدم بارد مع الثلج.

ما هي فوائد عصير التمر الهندي

اولا: يساعد على تعزيز عمل الجهاز الهضمي.

ثانيا: كما يساعد على تحسين عمل صحة جهاز القلب والدروان.

ثالثا: يساعد التمر الهندي على ضبط نسبة السكر في الدم.

رابعا: يساعد التمر الهندي على تقوية جهاز المناعة.

خامسا: يساعد التمر الهندي على تقوية الأعصاب.

مقادير عمل التمر هندي الخام