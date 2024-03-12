الفرخه بكام.. مفاجئة غير متقوعه في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2024/3/12 في جميع الاسواق

يسعى العديد لمعرفة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، وذلك تزامناً مع شهر رمضان الكريم، حيث تمثل الدواجن مصدراً غذائياً هاماً لدى شريحة كبيرة من الأشخاص في المجتمع، حيث شهدت أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة عدم إستقرار، كما شهدت ارتفاعاً كبيرا، لذلك أصبح العديد يسعى لمعرفة الأسعار طبقاً لبورصة الدواجن، وسعرها عند التجار حتى يتم وصولها للمستهلكين، لذا سأوضح لكم أسعار الدواجن بجميع أنواعها في السطور التالية.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء ارتفاعاً جنونياً، لذلك يسعى المستهلكين لمعرفة أسعار الفراخ بجميع انواعها وهذا ما أوضحه في السطور التالية:

الفراخ الساسو 110 جنيهاً فى البورصة و120 جنيهاً للمستهلك.

وتسجل الدواجن البلدى الحر 115 جنيهاً في البورصة، وتصل للمستهلك بمبلغ 125 جنيهاً.

الفراخ الامهات بسعر 82 جنيهاً في البورصة، وتصل للمستهلك بسعر 92 جنيهاً.

الفراخ الرازي سعر 110 جنيهاً 120 في البورصة، لتصل إلى المستهلك بسعر 120 جنيهاً.

الفراخ البيضاء سعر 100 جنيهاً في ارض المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 110 جنيهاً.

الفراخ الاحمر البياض سعر 78 جنيهاً في البورصة، لتصل إلى المستهلك بسعر 88 جنيهاً.

الفراخ الأبيض البياض سعر 66 جنيهاً في البورصة، لتصل إلى المستهلك بسعر 78 جنيهاً.

اسعار البيض بأنواعه المختلفة

يسعى العديد لمعرفة أسعار البيض بأنواع حيث يعتبر البيض مصدر هام للجسم لما يحتويه من فيتامينات وحديد ومعادن تساعد في بناء الجسم وتقويته لذلك يهتم الكثير بمعرفة أسعاره وهذا ما أوضحه لكم في السطور التالية: