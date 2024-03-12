موعد العرض والإعادة مسلسل المداح 4 الحلقة 3 الثالثة ( اسطورة العودة ) عبر قناة MBC مصر

مسلسل المداح 4 الحلقة 3 “اسطورة العودة” والتي من المفترض عرضها على قناة MBC مصر ويعد مسلسل المداح من انجح الاعمال التي تعرض علي قناة ام بي سي مصر ضمن مسلسلات رمضان لعام 2024، وبات الكثير من محبي الفنان حمادة هلال عرض كل حلقة، وذلك عقب نجاح الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل، تصدر المسلسل قوائم البحث بشكل كبير، محققاً نسبة مشاهدة عالية.

ويترقب متابعي النجم حمادة هلال بفارغ الصبر عرض الحلقة الثالثة من المسلسل، ونحن من خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير كافة التفاصيل الخاصة بالحلقة الجديد من مسلسل المداح اسطورة العودة والذي يعد من اهم اعمال شهر رمضان المبارك ويعرض علي قنوات ام بي سي فقط وحصرياً وعلي منصة شاهد السعودية .

مسلسل المداح 4 الحلقة 3 الثالثة

واعلنت قناة MBC مصر انها حصلت علي حقوق البث الخاصة بعرض المسلسل الشهير “المداح” للفنان حمادة هلال في شهر رمضان كل عام، وجدير ان المسلسل خلال السنوات الثلاث الماضية حقق نجاحًا كبيرًا على مدار عدة مواسم متتالية ويحقق أعلى نسب مشاهدة بين مسلسلات رمضانية عدة. يُعرض المداح 4 أسطورة العودة يوميًا في رمضان 2024 على قناة MBC مصر الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يُعاد عرض الحلقة على قناة MBC مصر 2 في نفس اليوم الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 3 الثالثة ( اسطورة العودة )

الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر وفي الساعة 9 مساءا بتوقيت السعودية

يتم إعادة الحلقة في الساعة 11 مساءا عبر قناة MBC مصر 2

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المداح اسطورة العودة 4