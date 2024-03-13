طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضاني علشان تعملي فطار تالت يوم رمضان وروقي على بيتك

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضاني حيث يعد من الأكلات الشعبية الشهيرة التي يفضلها المصريون، وخاصة في الأعياد، وهو من أكثر الوصفات الشهية التي يمكن تقديمها على مائدة الطعام الرئيسية، ولا تتطلب الجهد والوقت عند تحضيرها، ويبحث الكثير عن طريقة إعدادها بطريقة سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل، لذلك سوف نقدم لكم مكونات عمل طاجن البامية باللحمة الضاني، وأهم الخطوات المتبعة لإعداد الوصفة بكل سهولة.

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضاني

إذا كنت ترغبين في تحضير طاجن بامية باللحمة الضاني، بمكونات بسيطة يمكنك تجهيز المكونات التالية:

قطع من اللحمة الضانى مكعبات.

كزبرة خضراء مفرومة.

كزبرة جافة ناعمة.

بامية، فلفل حار، مع ثوم مفروم.

سمنة، وعصير طماطم مع ملعقة من صلصة الطماطم.

فلفل رومى، وبصل مفروم.

ملح، وفلفل أسود حسب الرغبة.

ليمون.

طريقة عمل البامية باللحمة الضانى

يمكن تجهيز طاجن البامية باللحمة الضاني، وذلك باتباع الخطوات الآتية: