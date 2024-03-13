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طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضاني علشان تعملي فطار تالت يوم رمضان وروقي على بيتك
طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضاني حيث يعد من الأكلات الشعبية الشهيرة التي يفضلها المصريون، وخاصة في الأعياد، وهو من أكثر الوصفات الشهية التي يمكن تقديمها على مائدة الطعام الرئيسية، ولا تتطلب الجهد والوقت عند تحضيرها، ويبحث الكثير عن طريقة إعدادها بطريقة سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل، لذلك سوف نقدم لكم مكونات عمل طاجن البامية باللحمة الضاني، وأهم الخطوات المتبعة لإعداد الوصفة بكل سهولة.
طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضاني
إذا كنت ترغبين في تحضير طاجن بامية باللحمة الضاني، بمكونات بسيطة يمكنك تجهيز المكونات التالية:
- قطع من اللحمة الضانى مكعبات.
- كزبرة خضراء مفرومة.
- كزبرة جافة ناعمة.
- بامية، فلفل حار، مع ثوم مفروم.
- سمنة، وعصير طماطم مع ملعقة من صلصة الطماطم.
- فلفل رومى، وبصل مفروم.
- ملح، وفلفل أسود حسب الرغبة.
- ليمون.
طريقة عمل البامية باللحمة الضانى
يمكن تجهيز طاجن البامية باللحمة الضاني، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
- ضعي قليل من السمن فى اناء على نار.
- ثم قومي بوضع اللحمة مع البصل المفروم في السمن، ثم أضيفى الملح والفلفل الأسود.
- بعد تقليب اللحمة في السمن ضعي عليها الماء، ثم اتركيها حتى تقترب من النضج.
- ثم ضعي طاسة بها مقدار من الزيت على النار.
- قومي بتشويح البصل المفروم، مع إضافة الملح والفلفل الأسود، ثم ضعي عصير الطماطم.
- ثم قومي بإضافة الفلفل الحار إلى الخليط.
- أضيفي إليه البامية والكزبرة الجافة والكزبرة الخضراء مع التقليب.
- وفي النهاية أضيفي إليهم خليط اللحمة.
- ثم ضعي جميع المكونات فى طاجن، مع وضع شرائح من الفلفل الرومى والطماطم على وجه المكونات.
- ثم ادخلي الطاجن في الفرن حتى يكتمل النضج.
- يمكنك تقديم طاجن البامية باللحمة الضانى بجانب العيش البلدى والأرز.