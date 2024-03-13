للعزايم الكبيرة طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة والسجق لاولدح

طريقة عمل المكرونة البشاميل تعتبر المكرونة بالبشاميل من أشهر الوجبات المفضلة لدى الجميع من المواطنين، وعلى الرغم من أنها وجبة مشهورة إلا أن هناك العديد من الفتيات يفشلن في طريقة تجهيزها، وخاصة الفتيات المتزوجات حديثا وقليلات الخبرة في عالم الطهي، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل السهلة والتي يمكن إعدادها في وقت قصير جدا.

طريقة عمل المكرونة البشاميل

تبحث بعض النساء وخاصة ربات المنزل عن طريقة عمل المكرونة البشاميل، وذلك بسبب أن الكثير من الأشخاص يحبون هذه الأكلة بكثرة في كافة أنحاء البلاد، ويمكن تحضير المكرونة بالبشاميل من خلال توفير المكونات التالية:

المكونات

5 ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السمنة.

نصف كيلو من المكرونة القلم.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

كوب من الشوربة.

بيضة.

ملح، بصل، لبن.

طريقة التحضير

في البداية نقطع البصل ثم نضعه في المقلاة بعد وضع ملعقة من السمن، ثم قومي بوضع اللحمة إلى المقلاة بعد نضج البصل.

نضع الماء في إناء واتركيه حتى يغلي، ثم نضع المكرونة، ويفضل تقليلها من مدة لأخرى، ثم يتم تصفيتها.

إحضار صينية ونضع بها ملعقة سمن، ثم نضيف الدقيق ونبدأ في التقليب حتى تمتزج المكونات، ثم نضيف اللبن تدريجيا.

نخلط المكرونة مع البشاميل، ثم نقسمها إلى قسمين، نضع القسم الأول في الصينية المخصصة للتسوية، ونضع اللحم المفروم وفرده على المكرونة بالتساوي، ونضع بعدها المكرونة المتبقية.

في النهاية نضع البشاميل المتبقي، وتخفف بيضة على البشاميل قبل وضعه على وجه الصينية، ثم يتم ترك الصينية في الفرن لمدة ساعة إلا ربع.

بعض النصائح المقدمة لنجاح المكرونة بالبشاميل

هناك العديد من النصائح التي تقدمها بعض النساء أصحاب الخبرة في عالم الطهي للنساء المبتدئين في إعداد المكرونة بالبشاميل، وهذه النصائح تكون كالتالي: