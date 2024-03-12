سجل الآن من هنا.. رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024 والشروط المطلوبة للتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية

يتساءل العديد من المواطنين عن رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024، حيث أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن عن توافر العديد من الوظائف الحكومية ومن بين هذه الوظائف وظائف البريد المصري، ولهذا سنتعرف على رابط التقديم والشروط المطلوبة.

رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الخطوات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري، وهذه الخطوات هيك

الذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

قيام المتقدم بالنقر على كلمة الوظائف الموجودة في أعلى الصفحة.

ثم يقوم المتقدم باختيار الوظيفة المراد التقديم عليها.

كما يقوم المتقدم بالنقر على تقديم طلب بعد الاطلاع على جميع الشروط والأحكام.

يجب على المتقدم تسجيل جميع المعلومات بدقة.

قيام المتقدم بإرسال جميع الأوراق والمستندات اللازمة.

ثم يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

ما شروط التقديم على وظائف البريد المصري؟

قامت الهيئة القومية للبريد بتحديد الشروط العامة للتقديم على وظائف البريد المصري، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم مالك للجنسية المصرية.

كما يجب ألا يتجاوز عمر المواطن المتقدم عن 30 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

يشترط أن يكون المتقدم قد حصل على تقدير عام جيد على الأقل.

كما يجب أن يكون المتقدم أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للتقديم.

من الشروط أيضًا ألا يكون المتقدم لديه حكم جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

كما يجب ألا يكون المتقدم لوظائف هيئة البريد قد سبق فصله من العمل.

يشترط على المتقدم أن يجتاز الاختبارات والكشف الطبي وتحليل المخدرات.

يجب على المتقدم سداد الرسوم المطلوبة لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد 2024

أكدت هيئة البريد على أنه يجب أن تكون جميع المستندات المرفوعة أصلية ملونة، وبصيغة jpg وألا يتعدى حجم الملف الواحد 1 ميجا، وتتضمن ما يلي:

صورة شخصية للمتقدم.



بطاقة الرقم القومي سارية.



صحيفة الحالة الجنائية (الفيش) ساري وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو الهيئة القومية للبريد.



المؤهل الدراسي.



المؤهل الأعلى إن وجد.



كارنيه القيد في نقابة المحامين.



كارنيه القيد في نقابة المهندسين.



الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.



شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.



شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة «في حالة وجود الإعاقة».

