مسلسل المداح حمادة هلال الجزء الرابع رمضان 2024.. مواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة
مواعيد عرض مسلسل المداح
مسلسل المداح الذي ينتظره الكثيرون من محبي العمل ومتابعيه على مدار ثلاث مواسم، عرضت الحلقة الأولى من الجزء الرابع في الليلة السابقة لأول أيام شهر رمضان المبارك وشهدت العديد من الأحداث الصادمة، ويتم عرض المسلسل في الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر وتعاد الحلقة على قناة mbc مصر 2 في الساعة 11 مساء، وفي اليوم التالي تعاد نفس الحلقة في الساعة الرابعة عصرا، المسلسل من بطولة النجم حمادة هلال ويشاركه البطولة فتحي عبد الوهاب وسهر الصايغ وحالد سرحان ومي سليم وغيرهم، وسيشهد هذا الجزء من مسلسل المداح حمادة هلال أحداث جديدة ومثيرة حيث سيتواجه الشيخ صابر المداح مع ملك الجن قزح وسينشأ صراع جديد بين الخير والشر، وستعود مليكة الجنية لتبدأ بخلق مشاكل كثيرة مع الشيخ صابر.
قنوات عرض مسلسل المداح
يعرض المداح على قنوات mbc و mbc مصر و mbc دراما بجودة HD، وتعاد الحلقة لأكثر من مرة على مدار اليوم في أوقات متعددة، وفيما يلي تردد قناة ام بي سي مصر التي تعرض حصريا مسلسل المداح حمادة هلال :
- القمر الصناعي : نايل سات.
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6