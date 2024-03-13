المسلسلات الرمضانية.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 “العتاولة، الحشاشين، المداح 4، الكبير اوي، المعلم” والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، الالاف من عشاق الدراما يبحثون عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 بشكل مكثف، حيث تستقبل الشركة المتحدة شهر رمضان بمجموعة متنوعة من المسلسلات والاعمال الفنية المتنوعة، ويشارك في الماراثون الرمضاني نخبة من كبار النجوم مثل:”احمد السقا وكريم عبد العزيز وغادة عبد الرازق وحمادة هلال وغيرهم”، في ظل غياب النجم محمد رمضان، وخلال السطور القادمة سنتعرف على مواعيد مسلسلات رمضان 2024 على مختلف القنوات الفضائية وفقا لما تم الاعلان عنه.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024

وقد أعلنت كل قناة عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 التي ستنقل عبر شاشتها، حيث نجحت كل قناة في الحصول على حقوق عرض عدد من المسلسلات بشكل حصري، وعلى رأس تلك القنوات شبكة قنوات mbc السعودية الشهيرة، التي نجحت في الحصول على حقوق عرض مسلسل المداح اسطورة العودة بطولة النجم حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب، ومسلسل العتاولة بطولة احمد السقا وباسم سمرة.

مواعيد مسلسلات قناة dmc

“عتبات البهجة”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 6:15 مساءً, والإعادة الساعة 5:00 صباحا.

“بابا جه”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحا.

“الحشاسين”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 9:15 مساءً، والإعادة الساعة 1:45 صباحا.

“إمبراطورية ميم”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الساعة 10:15 صباحا.

” صدفة”: يعرض المسلسل في الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:30 صباحا.

مواعيد مسلسلات قناة الحياة

” المعلم”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 9:45 مساءً.

“صدفة”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 8:15 مساءً.

“مسار إجباري”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:15 مساءً.

مواعيد مسلسلات قناة mbc مصر

“العتاولة”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2:00 ظهرا

“المداح 4”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 12:00 ظهرا

“أشغال شقة”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 ظهرا

“نعمة الأفوكادو”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 10 مساءً.

“صلة رحم”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 4:00 عصرا

“أعلى نسبة مشاهدة”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 5:00 مساءً.

مواعيد مسلسلات قناة ON

“الكبير أوي 8”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 6.05 مساءً

“كامل العدد 2”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 7:30 مساءً.

“بيت الرفاعي”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 9 مساءً.

“مساء إجباري”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 10:30 مساءً.

“حق عرب”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

مواعيد مسلسلات قناة cbc

“مساء إجباري”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 6.05 مساءً.

“صيد العقارب”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 7:30 مساءً.

“محارب”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 9 مساءً.

“صدفة”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 10:30 مساءً

“سر إلهي”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

مواعيد مسلسلات قناة سي بي سي دراما

“سر إلهي”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 6:05 مساءً.

“صدفة”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 7:30 مساءً.

“صيد العقارب”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 9:00 مساءً.

“محارب”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 10:30 مساءً.

“مساء إجباري”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

مواعيد مسلسلات قناة النهار

“بـ 100 راجل”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 6 مساءً.

“قلع الحجر”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 7:30 مساءً.

“بعد النهاية”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 8:30 مساءً.

“لانش بوكس”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 10 مساءً.

من خلال السطور الماضية يمكنك التعرف على مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 المصرية على كافة القنوات المخصصة لذلك، حيث يمكنك متابعة مسلسلك المفضل في المواعيد المحددة له وفقا لخريطة القناة، ومن ابرز الاعمال الدرامية:”الحشاشين، العتاولة، المداح”.

تزداد عمليات البحث الان على موعد الحلقة الثانية لمسلسلات رمضان 2024 على العديد من القنوات ولعل ابرزها مسلسل المداح ومسلسل الكبير اوي ومسلسل العتاولة ومسلسل كامل العدد وصلة رحم ونعمة الافاكاتو وبيت الرفاعي والحشاشين وغيرها من المسلسلات الاخري والتي قد اخبرنكم بها في مقدمة هذا المقال.