هتعمليها بأقل تكلفة ياست الكل (طريقة عمل كفتة رز في البيت) واعملي لأولادك أحلة حاجة على الفطار

طريقة عمل كفتة رز في البيت، يبدأ شهر رمضان الكريم وتبدأ معه رحلة البحث عن مختلف الوصفات والأكلات، حيث ترتفع عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن طريقة عمل كفتة رز في البيت، وتعتبر من أكثر الأكلات المفضلة لدى العديد من الناس، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل كفتة الرز بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل كفتة رز في البيت

يبحث العديد من الناس عن طريقة عمل كفتة رز في البيت، حيث تتميز هذه الأكلة بطعمها اللذيذ التي تجعلها واحدة من أكثر الأكلات المفضلة لدى العديد من الناس بالإضافة إلى أنها وجبة موفرة واقتصادية، ويمكن تحضير كفتة الرز من خلال المكونات التالية:

نصف كيلو لحم مفروم.

كوب ونصف من الأرز المنقوع.

ملح.

فلفل أسود.

كزبرة.

بهارات كفتة.

شطة.

بابريكا.

معلقة بيكنج باودر.

حزمة بقدونس مفروم.

ثلاثة فصوص مفرومة من الثوم.

لعمل الصلصة نحتاج إلى:

لتر من عصير الطماطم.

بصل مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

زيت.

كمون

طريقة تحضير كفتة الارز

يمكن تحضير كفتة الأرز من خلال استخدام المكونات السابقة واتباع الخطوات التالية، وهذه الخطوات كالتالي: