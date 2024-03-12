هُنا.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد لكل الدول العربية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تركز على عرض كل ما هو جديد للدراما التركية، حيث تقدم مجموعة من الأعمال الدرامية الهامة والتي تستعرض الأحداث التاريخية الكبيرة، لذلك أصبحت واحدة من القنوات الشهيرة لدي محبي الدراما التركية، حيث بدأت في الفترة الأخيرة بعرض مسلسل “قيامة عثمان” وأيضًا مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” بجودة عالية وصورة واضحة، ولذلك يبحث عن الكثيرين من جميع الدول العربية عن ترددها، وفي هذا المقال سنتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية وكيفية استقبالها، لذا يرجي متابعتنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد

تعتبر قناة الفجر واحدة من أفضل القنوات التي يتابعها عدد كبير من الناس في مختلف الدول العربية، وينتظر العديد من معجبي المسلسلات التركية بفارغ الصبر عرض مسلسل قيامة عثمان وأعمال أخرى رائعة على القناة، تذيع قناة الفجر المسلسل الشهير كل يوم خميس لأنه حاز على شهرة واسعة ويستمر في جلب إعجاب المشاهدين، ونقدم لكم التردد الجديد للقناة كالتالي

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 علي نايل سات بجودة HD

جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12034.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 علي نايل سات بجودة SD

جودة القناة SD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12645.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 علي عرب سات

جودة القناة SD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11034.

القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 ياه سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12130.

القمر الصناعي ياه سات.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية علي جهاز الاستقبال

يمكنك الآن تحميل قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر الخاص بك بكل سهولة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

من جهاز التحكم عن بعد “الريموت كنترول” عليك النقر على زر القائمة الرئيسية.

ثم النقر علي زر التركيب ثم اضغط OK

ثم إدخال الرقم السري الذي يتكون من أربعة أصفار في مربع الحوار.

ثم النقر علي قائمة الترددات ثم OK

ثم إدخال تردد قناة الفجر الجزائرية.

ستجد أمامك أربعة خيارات لونية، اختر الخيار الذي يحتوي على اللون الأحمر.

ثم حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبط تردد القناة عليه (نايل سات – عرب سات).

ثم إدخال التردد وفقا للجدول السابق مع توضيح للمعلومات الإضافية مثل ” معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز، الاستقطاب”.