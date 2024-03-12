استمتع بالمسلسلات.. الان ثبت تردد قناة روتانا خليجية الجديد  2024 عبر جميع الأقمار 

تردد قناة روتانا خليجية 2024، عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وروتانا خليجية هي قناة فضائية سعودية تابعة لمجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات، تأسست في عام 2004 وتعد واحدة من القنوات الرائدة في العالم العربي، وتتخصص قناة روتانا خليجية في عرض المحتوى الترفيهي والفني المتنوع، بما في ذلك البرامج الحوارية، البرامج الكوميدية، البرامج الموسيقية، والأعمال الدرامية، وتعتبر روتانا خليجية وجهة مفضلة للمشاهدين خلال شهر رمضان الكريم 1445، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الخليجية والعربية الرائعة، و تتميز القناة بالتركيز على الإنتاج الخليجي وتعزيز الهوية الثقافية والفنية للمنطقة.

قناة روتانا خليجية الجديد 2024:

بفضل جودة بثها العالية وتنوع محتواها، استطاعت قناة خليجية أن تكسب شعبية كبيرة وتحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي، باختصار، تعتبر قناة روتانا خليجية تعوجهة رائعة للمشاهدين الباحثين عن تجربة ترفيهية وفنية متميزة، وتستحق المتابعة خلال شهر رمضان وطوال العام، وتقدم قناة روتانا خليجية خلال الشهر الفضيل باقة قوية جدًا من الأفلام والبرامج، والمميز في ذلك هو أنها تقدم هذا المحتوى بصورة مجانية دون الحاجة لدفع أي اشتراكات. ومن بين الأعمال التي تتميز بها القناة خلال هذا الشهر الكريم:

– “طارق ونوف” بطولة النجم فايز بن جريس.

– “قلم رصاص” بطولة إبراهيم الحربي.

– “نقطة إنتهي” بطولة عابد فهد.

– “نظرة حب” بطولة باسل خياط.

– “12 شباب” بطولة فيصل العيسى.

تعتبر هذه الأعمال من بين الأكثر شهرة وانتشارًا على شاشة روتانا خليجية خلال شهر رمضان الكريم. والجميل في الأمر أنه يمكن مشاهدتها مجانًا دون الحاجة لدفع أي رسوم أو اشتراكات.

تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2024:

القمر: نايل سات

التردد الخاص بالقناة:11259.

معامل الاستقطاب: هو أفقي.

معامل تصويب الخطأ : 4/3.

معدل الترميز : 27500.

تردد قناة روتانا خليجية على العرب سات