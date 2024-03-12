“التقط الآن” تردد قناة توم وجيري للأطفال 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة واستمتع بأقوى الحلقات الكوميدية للقط والفار

تعتبر قناة توم وجيري من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال التي تمتلك جمهور كبير وعريق للغاية، حيث تستعرض عبر شاشتها الكثير من الأفلام الكرتونية والبرامج الكرتونية الشيقة والممتعة المميزة، وهذا جعلها هي المفضلة بالنسبة للكثير من الأطفال والأمهات حول العالم العربي، فهي مختلفة تماماً عن القنوات الموجودة على الساحة بالكثير من المميزات، ويمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة من خلال ضبط ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة توم وجيري 2024

قناة توم وجيري تحتل محركات البحث بشكل كبير جداً باستمرار، وهذا لمعرفة التردد الخاصة بها بعد إعلان القناة بتحديث ترددها مؤخراً لتوفير جودة عالية للمشاهدين وعدم انقطاع الإرسال وعدم التشويش، حيث يمكن ضبط القناة على الأقمار الصناعية نايل سات والعرب سات بأعلى جودة، وتردد القنا هو:

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

نبذة عن قناة توم وجيري

قناة توم وجيري قناة أطفال مميزة جداً عن غيرها من القنوات، والتي تقدم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتعليم والضحك والمرح، وتقدم حلقات توم وجيري المضحكة والكوميدية التي تكون سبب رئيسي في ضحكة وسعادة الأطفال، كما أنها القناة تهتم بالجانب التعليمي للطفل الصغير من خلال عدة فقرات تعليمية، بالإضافة إلى أفلام الكرتون الرائعة التي يترقب الأطفال عرضها على مدار اليوم والأغاني الترفيهية التي يرددها الأطفال على مدار اليوم، كما تتميز القناة ببث مستمر طوال ساعات اليوم.