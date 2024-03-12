امساكية شهر رمضان في الاردن 2024 لمعرفة مواعيد صلاة الفجر والمغرب وعدد ساعات الصيام في جميع المحافظات

امساكية شهر رمضان في الاردن 2024، يبحث الالاف من المواطنين والمقيمين عن امساكية شهر رمضان في الاردن 2024 التي تعد من الاشياء المهمة خلال هذا الشهر الكريم، فمن خلال امساكية شهر رمضان في الاردن يمكنك التعرف على مواعيد صلاة الفجر والمغرب وكذلك عدد ساعات الصيام، ومعرفة أيضا مواعيد الافطار والامساك بالمملكة الهاشمية، واليكم نقدم امساكية شهر رمضان 2024 في الاردن كاملة.

امساكية شهر رمضان في الاردن 2024

لا غنى عن امساكية شهر رمضان في الاردن 2024 التي من خلالها يمكنكم التعرف على مواقيت الصلاة ومعرفة مواعيد الافطار والسحور، ووفقا لما أعلن عنه مفتى المملكة الهاشمية خلال الساعات الماضية، فأن غرة شهر رمضان بالاردن ستكون اليوم الثلاثاء نظرا لتعذر رؤية الهلال بالأمس، وسط توقعات بأن يكون شهر رمضان كاملا هذا العام، ويغتنم الكثيرين هذا الشهر في التقرب من الله والتضرع إليه والقيام بسائر الاعمال الصالحة، واليكم امساكية شهر رمضان بالاردن 2024:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الاثنين 1 11 مارس, 2024 04:28 am 11:46 am 03:09 pm 05:42 pm 07:12 pm الثلاثاء 2 12 مارس, 2024 04:26 am 11:46 am 03:09 pm 05:42 pm 07:12 pm الأربعاء 3 13 مارس, 2024 04:25 am 11:46 am 03:09 pm 05:43 pm 07:13 pm الخميس 4 14 مارس, 2024 04:24 am 11:45 am 03:10 pm 05:44 pm 07:14 pm الجمعة 5 15 مارس, 2024 04:23 am 11:45 am 03:10 pm 05:44 pm 07:14 pm السبت 6 16 مارس, 2024 04:21 am 11:45 am 03:10 pm 05:45 pm 07:15 pm الأحد 7 17 مارس, 2024 04:20 am 11:44 am 03:10 pm 05:46 pm 07:16 pm الاثنين 8 18 مارس, 2024 04:19 am 11:44 am 03:11 pm 05:47 pm 07:17 pm الثلاثاء 9 19 مارس, 2024 04:17 am 11:44 am 03:11 pm 05:47 pm 07:17 pm الأربعاء 10 20 مارس, 2024 04:16 am 11:44 am 03:11 pm 05:48 pm 07:18 pm الخميس 11 21 مارس, 2024 04:14 am 11:43 am 03:11 pm 05:49 pm 07:19 pm الجمعة 12 22 مارس, 2024 04:13 am 11:43 am 03:11 pm 05:49 pm 07:19 pm السبت 13 23 مارس, 2024 04:12 am 11:43 am 03:12 pm 05:50 pm 07:20 pm الأحد 14 24 مارس, 2024 04:10 am 11:42 am 03:12 pm 05:51 pm 07:21 pm الاثنين 15 25 مارس, 2024 04:09 am 11:42 am 03:12 pm 05:51 pm 07:21 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الثلاثاء 16 26 مارس, 2024 04:08 am 11:42 am 03:12 pm 05:52 pm 07:22 pm الأربعاء 17 27 مارس, 2024 04:06 am 11:41 am 03:12 pm 05:53 pm 07:23 pm الخميس 18 28 مارس, 2024 04:05 am 11:41 am 03:12 pm 05:53 pm 07:23 pm الجمعة 19 29 مارس, 2024 04:03 am 11:41 am 03:12 pm 05:54 pm 07:24 pm السبت 20 30 مارس, 2024 04:02 am 11:41 am 03:12 pm 05:55 pm 07:25 pm الأحد 21 31 مارس, 2024 04:01 am 11:40 am 03:12 pm 05:55 pm 07:25 pm الاثنين 22 01 أبريل, 2024 03:59 am 11:40 am 03:13 pm 05:56 pm 07:26 pm الثلاثاء 23 02 أبريل, 2024 03:58 am 11:40 am 03:13 pm 05:57 pm 07:27 pm الأربعاء 24 03 أبريل, 2024 03:56 am 11:39 am 03:13 pm 05:57 pm 07:27 pm الخميس 25 04 أبريل, 2024 03:55 am 11:39 am 03:13 pm 05:58 pm 07:28 pm الجمعة 26 05 أبريل, 2024 03:53 am 11:39 am 03:13 pm 05:59 pm 07:29 pm السبت 27 06 أبريل, 2024 03:52 am 11:39 am 03:13 pm 05:59 pm 07:29 pm الأحد 28 07 أبريل, 2024 03:51 am 11:38 am 03:13 pm 06:00 pm 07:30 pm الاثنين 29 08 أبريل, 2024 03:49 am 11:38 am 03:13 pm 06:01 pm 07:31 pm الثلاثاء 30 09 أبريل, 2024 03:48 am 11:38 am 03:13 pm 06:02 pm 07:32 pm

عدد ساعات الصيام في الاردن 2024

أما عن عدد ساعات الصيام في الاردن 2024 فتبلغ في الأيام الأولى من شهر رمضان حوالي 13 ساعة و 12 دقيقة منذ صلاة الفجر وحتى صلاة المغرب، وبعد ذلك تزيد تدريجيا نظرا لاختلاف موعد صلاة المغرب، ودائما ما يحرص المسلمون على قراءة القرآن والاكثار من الاستغفار هذا الشهر.