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امساكية شهر رمضان في الاردن 2024 لمعرفة مواعيد صلاة الفجر والمغرب وعدد ساعات الصيام في جميع المحافظات

امساكية شهر رمضان في الاردن 2024

Dina elmaghrabyمنذ 8 ساعات
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امساكية شهر رمضان في الاردن 2024
امساكية شهر رمضان في الاردن 2024

امساكية شهر رمضان في الاردن 2024، يبحث الالاف من المواطنين والمقيمين عن امساكية شهر رمضان في الاردن 2024 التي تعد من الاشياء المهمة خلال هذا الشهر الكريم، فمن خلال امساكية شهر رمضان في الاردن يمكنك التعرف على مواعيد صلاة الفجر والمغرب وكذلك عدد ساعات الصيام، ومعرفة أيضا مواعيد الافطار والامساك بالمملكة الهاشمية، واليكم نقدم امساكية شهر رمضان 2024 في الاردن كاملة.

امساكية شهر رمضان في الاردن 2024

لا غنى عن امساكية شهر رمضان في الاردن 2024 التي من خلالها يمكنكم التعرف على مواقيت الصلاة ومعرفة مواعيد الافطار والسحور، ووفقا لما أعلن عنه مفتى المملكة الهاشمية خلال الساعات الماضية، فأن غرة شهر رمضان بالاردن ستكون اليوم الثلاثاء نظرا لتعذر رؤية الهلال بالأمس، وسط توقعات بأن يكون شهر رمضان كاملا هذا العام، ويغتنم الكثيرين هذا الشهر في التقرب من الله والتضرع إليه والقيام بسائر الاعمال الصالحة، واليكم امساكية شهر رمضان بالاردن 2024:

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين111 مارس, 202404:28 am11:46 am03:09 pm05:42 pm07:12 pm
الثلاثاء212 مارس, 202404:26 am11:46 am03:09 pm05:42 pm07:12 pm
الأربعاء313 مارس, 202404:25 am11:46 am03:09 pm05:43 pm07:13 pm
الخميس414 مارس, 202404:24 am11:45 am03:10 pm05:44 pm07:14 pm
الجمعة515 مارس, 202404:23 am11:45 am03:10 pm05:44 pm07:14 pm
السبت616 مارس, 202404:21 am11:45 am03:10 pm05:45 pm07:15 pm
الأحد717 مارس, 202404:20 am11:44 am03:10 pm05:46 pm07:16 pm
الاثنين818 مارس, 202404:19 am11:44 am03:11 pm05:47 pm07:17 pm
الثلاثاء919 مارس, 202404:17 am11:44 am03:11 pm05:47 pm07:17 pm
الأربعاء1020 مارس, 202404:16 am11:44 am03:11 pm05:48 pm07:18 pm
الخميس1121 مارس, 202404:14 am11:43 am03:11 pm05:49 pm07:19 pm
الجمعة1222 مارس, 202404:13 am11:43 am03:11 pm05:49 pm07:19 pm
السبت1323 مارس, 202404:12 am11:43 am03:12 pm05:50 pm07:20 pm
الأحد1424 مارس, 202404:10 am11:42 am03:12 pm05:51 pm07:21 pm
الاثنين1525 مارس, 202404:09 am11:42 am03:12 pm05:51 pm07:21 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الثلاثاء1626 مارس, 202404:08 am11:42 am03:12 pm05:52 pm07:22 pm
الأربعاء1727 مارس, 202404:06 am11:41 am03:12 pm05:53 pm07:23 pm
الخميس1828 مارس, 202404:05 am11:41 am03:12 pm05:53 pm07:23 pm
الجمعة1929 مارس, 202404:03 am11:41 am03:12 pm05:54 pm07:24 pm
السبت2030 مارس, 202404:02 am11:41 am03:12 pm05:55 pm07:25 pm
الأحد2131 مارس, 202404:01 am11:40 am03:12 pm05:55 pm07:25 pm
الاثنين2201 أبريل, 202403:59 am11:40 am03:13 pm05:56 pm07:26 pm
الثلاثاء2302 أبريل, 202403:58 am11:40 am03:13 pm05:57 pm07:27 pm
الأربعاء2403 أبريل, 202403:56 am11:39 am03:13 pm05:57 pm07:27 pm
الخميس2504 أبريل, 202403:55 am11:39 am03:13 pm05:58 pm07:28 pm
الجمعة2605 أبريل, 202403:53 am11:39 am03:13 pm05:59 pm07:29 pm
السبت2706 أبريل, 202403:52 am11:39 am03:13 pm05:59 pm07:29 pm
الأحد2807 أبريل, 202403:51 am11:38 am03:13 pm06:00 pm07:30 pm
الاثنين2908 أبريل, 202403:49 am11:38 am03:13 pm06:01 pm07:31 pm
الثلاثاء3009 أبريل, 202403:48 am11:38 am03:13 pm06:02 pm07:32 pm

عدد ساعات الصيام في الاردن 2024

أما عن عدد ساعات الصيام في الاردن 2024 فتبلغ في الأيام الأولى من شهر رمضان حوالي 13 ساعة و 12 دقيقة منذ صلاة الفجر وحتى صلاة المغرب، وبعد ذلك تزيد تدريجيا نظرا لاختلاف موعد صلاة المغرب، ودائما ما يحرص المسلمون على قراءة القرآن والاكثار من الاستغفار هذا الشهر.

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Dina elmaghrabyمنذ 8 ساعات
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