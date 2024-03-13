“العوضي يدخل السجن بعد خناقته” مسلسل حق عرب رمضان 2024.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب الذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي ويشاركه البطولة رياض الخولي ووفاء عامر ودينا فؤاد ووليد فواز وغيرهم سيتم عرضه خلال شهر رمضان 2024 على قناة اون واون دراما بالإضافة الى منصة watch it، ويعرض على قناة اون يوميا في تمام الساعة الثانية عشر ليلا، ويعاد 5:15 فجرا، وفي اليوم التالي الساعة 11:15 صباحا، ومواعيد عرض المسلسل على قناة اون دراما في الساعة 9 مساء، وتعاد الحلقة اليوم التالي 12 ظهرا و 3 عصرا، تدور احداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي عن عرب الشخص الذي يعيش في حي شعبي ويحاول الهروب من ماضيه، ويتزوج من دينا فؤاد ويتعرض لمشكلات عديدة تغير حياته بالكامل.

الحلقة الاولى مسلسل حق عرب

شهدت الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب العديد من الاحداث المثيرة والشيقة، حيث تعرض عرب السويركي بطل المسلسل الذي يجسد دوره احمد العوضي للسرقة ويتورط في مشاجرة كبيرة في الحي ويتم القبض عليه ويلقى في السجن ولكنه يخرج سريعا، وتعود احداث المسلسل الى الوراء في عام 1990 وفيه تكون وفاء عامر حامل من رياض الخولي ولكنه حاول قتل رضيعه بعد أن رأى حلم وفسره له أحد الشيوخ بأن ابنه سيقتله ولكن وفاء عامر تمنعه بقوة من فعل ذلك.